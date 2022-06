Nike x Maison Château Rouge : la nouvelle collection sort ce vendredi 24 juin !

Ce vendredi 24 juin est une date attendue par de nombreuses personnes. En effet, la fameuse collection Nike X Maison Château Rouge sort ce jour, sur le site officiel de Nike ! Découvrez vite ce qui vous attend.

C’est ce vendredi que vous pourrez enfin commander les différents produits de la collection Nike x Maison Château Rouge. Pour cette deuxième collaboration, les deux marques proposent une paire de Air Jordan 2, mais aussi de nombreux vêtements. Pour cette collaboration, les projecteurs ont été mis sur l’héritage et la communauté de Maison Château Rouge, avec Youssouf Fofana. Son objectif est simple : représenter le savoir-faire des artisans africains !

Profitez de l’offre Jordan X Maison Chateau Rouge sur le site Nike SNKRS

Offre Nike Profitez de la nouvelle sortie ! La nouvelle collection Nike x Maison Chateau Rouge est disponible ce vendredi ! J'en profite

La vente limitée Nike x Jordan x Maison Château Rouge est de retour !

Parmi les produits proposés dans cette nouvelle collection, on retrouve une veste aux détails imprimés et brodés, qui rend hommage à l’héritage Jordan. Son style rétro universitaire la rend originale et unique. Elle possède également une doublure en satin. Elle sera vendue à 799,99 euros. On peut également parler du sweat à capuche pour homme, en molleton doux, avec des motifs audacieux et des détails étudiés, pour une nouvelle approche du pull traditionnel. Ce modèle est proposé à 124,99 euros. Trois t-shirts sont également proposés. Deux seront vendus à 54,99 euros et un à 44,99 euros. L’un des t-shirts comporte des motifs audacieux qui mettent en valeur l'influence internationale de MJ. Son coton doux et léger en fait un t-shirt incontournable en toute circonstance ! La collection Nike x Maison Château Rouge est attendue par de nombreuses personnes. Les pièces risquent de partir très vite, soyez donc ponctuels si ce n’est en avance. Les produits seront disponibles à partir de 9 heure..

Découvrir la collection Nike X Jordan X Maison Château !

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.