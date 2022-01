OL - PSG : streaming, diffusion, heure... découvrez comment voir le match

Ce dimanche soir, la Ligue 1 Uber Eats clôture la vingtième journée avec le dernier match entre l’OL et le PSG. Une rencontre qui se déroulera au Groupama Stadium. Sans plus attendre, voici comment suivre la rencontre en streaming.

Après la moitié du championnat, les parcours sont différents pour le PSG et l’OL. Malgré quelques fragilités dans le jeu, les joueurs du PSG s’affichent largement en tête avec 46 points et un bilan comptable de 14 victoires, 4 matchs nuls et 1 seule défaite, contre Rennes. Avant cette vingtième journée, le PSG compte d’ailleurs 13 points d’avance sur ses principaux poursuivants : l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Pour les lyonnais, la première partie de saison a été beaucoup plus laborieuse. A mi parcours et malgré un match en moins, l’OL ne fait même pas partie de la première partie du tableau. En effet, à l’heure de démarrer cette nouvelle journée, les lyonnais ne sont que treizièmes avec 24 points au compteur. A n’en pas douter, l’OL cherchera à imiter Rennes pour devenir le second club à faire chuter le PSG en Ligue 1 Uber Eats cette saison.

Pour suivre la diffusion de cette rencontre en streaming, il faudra se connecter à Amazon Prime Vidéo ce dimanche dès 20 heures 45 et avoir souscrit au Pass Ligue 1. Un pass proposé au tarif de 12,99 euros par mois, sans engagement de durée et qui permet à chaque journée de suivre 80 % des rencontres de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT. Mais pour pouvoir y souscrire, il est nécessaire d’avoir souscrit au préalable à l’abonnement Amazon Prime. Un abonnement disponible au tarif de 49 euros par an ou 5,99 euros par mois, avec le premier mois pour essayer et toujours sans engagement de durée. Car c’est via l’abonnement à Amazon Prime que vous pourrez accéder à Amazon Prime Vidéo et au Pass Ligue 1. Amazon Prime permet également de bénéficier d’avantages exclusifs sur la plateforme Amazon : livraison gratuite des produits commandés, accès privilégié à certaines ventes flash.

