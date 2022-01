OM - Lille : streaming, quelle chaîne, quelle heure... comment voir le match ?

Ce dimanche marque la clôture de la vingt-et-unième journée. Pour ce dernier match, l’OM recevra Lille. Zoom ici sur l’heure et la chaîne pour suivre ce match en streaming dans les meilleures conditions.

Duel de première partie de tableau ce dimanche soir entre l’OM et Lille. Après plus de la moitié des matchs joués, l’OM pointe en effet à la troisième place du championnat, à égalité de points avec le second et en dépit d’un match en moins. L’OM cette saison, c'est un bilan de 10 victoires, 6 matchs nuls et 3 défaites et 36 points pris sur 57 possibles. Sur la dynamique actuelle, le club olympien est plutôt en forme avec un bilan de 2 victoires et un match nul. Du côté de Lille, la forme actuelle est aussi très bonne. Sur les 4 dernières rencontres, le LOSC s’est imposé à 3 reprises pour un match nul. Mais le début de saison a été plus compliqué pour les nordistes qui reviennent peu à peu dans le jeu pour la qualification à l’Europe en fin de saison. A l’heure d’entamer cette journée, Lille s’affiche à la dixième place du classement avec 28 points.

Pour suivre le streaming de ce match entre l'OM et Lille, il faudra se connecter à la chaîne Amazon Prime Vidéo ce dimanche dès 20 heures 45.

