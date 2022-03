OM – Nice : comment et où voir le match en streaming ce dimanche ?

La vingt-neuvième journée de Ligue 1 Uber Eats se termine ce dimanche soir au Vélodrome. L’OM accueille Nice pour un duel au sommet. Découvrez comment et où voir le match OM – Nice en streaming ce dimanche !

Ce dimanche a donc lieu le derby du sud OM - Nice.L’OM se maintient dans le trio de tête. Les hommes de Jorge Sampaoli ont connu des difficultés dans les derniers matchs. De fait, les problèmes de cohésion de jeu et de dynamique ont desservi les Phocéens. Ainsi, l’entraîneur Jorge Sampaoli doit faire face à de nombreuses critiques, notamment de la part des supporters. A l’inverse, Nice se positionne comme un rival certain face aux Marseillais, dans la course à la seconde place. Les Niçois vont tout faire pour se rapprocher du PSG qui survole la compétition cette saison. La détermination ne manque pas du côté de Nice qui s’est même qualifié pour la finale de la Coupe de France. Alors, comment et où voir le match OM – Nice en streaming ce dimanche ?

OM – Nice : comment regarder le match sur Prime Video ?

Ce dimanche 20 mars à 20 heures 45, le match OM – Nice est diffusé en streaming sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Votre abonnement Amazon Prime Video vous permet de souscrire l’offre le Pass Ligue 1 pour 12, 99 euros en plus par mois. Ainsi, vous aurez accès à 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats mais aussi de la Ligue 2 BKT. La chaîne Le Pass Ligue 1 vous propose des émissions dédiées aux journées de Ligue 1 avant et après les matchs. De plus, elles sont disponibles en replay quinze minutes après leurs diffusions. Toutes les rencontres sont également commentées et analysées par les experts Le Pass Ligue 1. Pour davantage de plaisir, activez l’option “Stadium FX” et plongez au cœur du stade ! Vous pouvez même emporter avec vous tous les programmes de la chaîne en téléchargeant l’application Amazon Prime Video.

