OM – OL en direct : où et quand voir le match ce dimanche 1er mai ?

La trente-cinquième journée de Ligue 1 Uber Eats se termine avec un match au sommet. L’OM reçoit l’OL au stade Vélodrome pour un duel capital. Alors, découvrez ici où et quand voir le match OM – OL ce dimanche 1er mai !

Les résultats de l’OL mettent sous pression les supporters, les joueurs et le président. Malgré tout, l’OL s’est largement imposé contre Montpellier et Bordeaux lors des journées précédentes, ce qui démontre une belle capacité offensive de la part de l’OL. L’OL doit donc rester sur la même lancée durant le match OM - OL ! Par ailleurs, l’entraîneur Peter Bosz peut compter sur le retour de Ndombélé et de Lopes pour affronter l’OM, second du classement avec 65 points. Les Phocéens doivent consolider leur avance sur Rennes tout en donnant le maximum lors des demi-finales de l’Europa Conference League. Ces deux défis vont mettre à rude épreuve les joueurs de Sampaoli. Alors, découvrez ici où et quand voir le match OM – OL ce dimanche 1er mai !

OM – OL : où, quand et comment voir le match ?

Le match OM – OL est diffusé ce dimanche 1er mai à 20 heures 45 en direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1.

