PSG : déjà une promotion Nike sur le maillot 2022/2023 (4e tenue)

C’est avec une remise de 30% que l’on retrouve le maillot du Paris Saint-Germain 2022/23 Stadium 4ème tenue sur le site Nike. Affiché à 89,99 euros, ce dernier est proposé à 62,97 euros !

À peine sorti, le maillot 2022/23 du Paris Saint-Germain Stadium 4ème tenue, s’affiche en promotion. Ce dernier voit son prix chuter de 89,99 euros à 62,97 euros, grâce à une remise de 30%. Proposé en plusieurs tailles, du XS au 2XL, ce maillot est déjà incontournable. En commandant sur le site Nike, vous avez la possibilité de personnaliser votre maillot en ajoutant par exemple un numéro personnalisé ou bien celui de Mbappé, Messi ou encore Neymar Jr.

Nike : sponsor de l'équipe du PSG, mais pas que

Tout comme les autres maillots de la collection Stadium, ce modèle replica est conçu avec une technologie anti-transpiration. Il est également entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé. Ce polyester provient notamment de bouteilles en plastiques recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons puis transformées en granulés. Ces derniers sont ensuite filés pour obtenir un fil de haute qualité. Nike est l’un des sponsors clés du Paris Saint-Germain depuis plusieurs années maintenant. La marque au Swoosh ne se limite pas à l’équipe parisienne, et n'hésite pas à sponsoriser les plus grandes équipes et les plus grands sportifs, comme par exemple Tiger Woods, Rafael Nadal ou encore LeBron James ou Cristiano Ronaldo. La marque sponsorise également des clubs internationaux, comme Liverpool, Barcelone, ou encore l'Équipe de France. Pour les fans de football, et principalement du PSG, avoir ce nouveau maillot 2022/23, qui plus est en promotion est une belle opportunité. Dépêchez-vous de profiter de la remise de 30%

