PSG – OM : voici comment voir le match en direct sur Prime Video

La fin de la trente-deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats se termine par le clasico PSG – OM. C’est la rencontre la plus attendue de cette fin de saison ! Alors, découvrez ici comment voir le match PSG – OM sur Prime Video !

Ce dimanche, venez assister au choc de la saison entre les deux meilleurs du classement, le match PSG - OM. Le PSG est premier avec 71 points. Les Parisiens enchaînent les victoires et peuvent compter sur des forces offensives et défensives de grande qualité. Toutefois, l’élimination du PSG de la Ligue des Champions marque encore les esprits et les supporters expriment de plus en plus leur mécontentement vis-à-vis des dirigeants. En face, l’OM est second avec 59 points, suivi de près par Rennes. Les Phocéens ont la quatrième attaque de Ligue 1 et seulement 29 buts ont été encaissés, ce qui souligne la grande efficacité des joueurs Marseillais. Ainsi, vous pouvez suivre le clasico ce dimanche soir avec l’offre Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime pour 12, 99 euros par mois. Alors, découvrez ici comment voir le match PSG – OM sur Prime Video !

Offre Prime Video Le match PSG - OM est diffusé sur Prime Video Profitez de l'offre Amazon Prime Video pour voir le match PSG - OM en direct J'en profite

PSG – OM est à regarder sur la plateforme Amazon Prime Video

Suivez en direct le duel au sommet PSG – OM ce dimanche 17 avril à 20 heures 45 sur la chaîne Le Pass Ligue 1. L’offre d’abonnement à 12, 99 euros par mois est réservée aux membres Amazon Prime. Vous bénéficiez ainsi de 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats en direct ou en replay. Vous pouvez également profiter de l’ambiance du stade avec l’option “Stadium FX”. Par ailleurs, l’ensemble des rencontres est commenté par les experts de la chaîne et les émissions spéciales permettent de plonger au cœur des championnats. D’autre part, votre compte Amazon Prime vous offre la possibilité de choisir le multiplex lors des rencontres en simultané. Enfin, l’application Prime Video vous suit partout et vous donne accès à l’ensemble des programmes Le Pass Ligue 1.

Cliquez ici pour voir le match PSG - OM sur Prime Video

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.