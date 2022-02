PSG - Real Madrid : comment et où regarder le match en live streaming ce mardi ?

Le Parc des Princes accueille le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce mardi 15 février, le PSG reçoit l’équipe du Real Madrid pour une rencontre au sommet. Alors, comment et où regarder le match en live streaming ce mardi ?

Le 15 février, l’équipe du Real Madrid fait le déplacement à Paris pour le match aller des huitièmes de finale. Les coéquipiers de Karim Benzema vont affronter les hommes de Mauricio Pochettino pour tenter de gagner un quatorzième titre ! Les Madrilènes ont connu des matchs difficiles ces derniers temps, notamment un nul contre Villarreal. Le match PSG - Real Madrid diffusé ce mardi à 21h est donc l’occasion de se rattraper. Cependant, le retour de KB9 après sa blessure à la jambe réconforte les supporters du Real Madrid. En face, du côté de l’équipe du PSG, on peut compter sur la présence du Français Kylian Mbappé, de l’Argentin Lionel Messi et peut-être du Brésilien Neymar Jr. Sa blessure à la cheville semble désormais derrière lui puisqu’il a repris l’entraînement collectif ce week-end. Toutefois, rien n’est encore déterminé pour sa présence sur le terrain face au Real. Ce mardi soir, vous pourrez donc assister au choc des huitièmes de finale entre le PSG et le Real Madrid. Pour suivre cette rencontre, voici comment et où regarder le match en live streaming.

