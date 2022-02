PSG - Real : regardez le match en direct avec RMC Sport !

Les huitièmes de finale voient s’affronter le PSG et le Real Madrid. Ce mardi à 21 heures, venez suivre le choc en direct du Parc des Princes. Alors, prêt pour la rencontre PSG – Real ? Regardez le match avec RMC Sport !

Ce mardi, le Parc des Princes reçoit l’équipe du Real Madrid pour la rencontre aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, à suivre en direct. Lors des dernières rencontres, les coéquipiers de Karim Benzema n’ont pas réussi à créer l’avantage. Alors, face aux hommes de Mauricio Pochettino et au PSG, les Madrilènes vont devoir proposer de nouvelles options pour espérer aller en quart de finale. Au PSG, Neymar Jr a pu reprendre l’entraînement collectif aux côtés de Mbappé et de Messi. Sa présence sur le terrain montre que le joueur brésilien se remet de sa blessure à la cheville. Malgré tout, sa titularisation face au Real Madrid n’est pas encore certaine ! Enfin, le nom de l’arbitre a été révélé : Daniele Orsato connaît très bien les deux équipes. Il a pu les arbitrer à de nombreuses reprises, notamment en Ligue des Champions. Pour assister à cette rencontre au sommet, regardez le match en direct avec RMC Sport !

PSG - Real : voici comment voir le match en direct sur RMC Sport

A 21 heures ce mardi 15 février sur RMC Sport, le PSG fait face au Real Madrid pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

