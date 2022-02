PSG - Real Madrid : streaming, diffusion, heure... Découvrez comment voir le match

Ce mardi soir à 21 heures se déroulent les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Le match opposera le PSG au Real Madrid. Ici, venez découvrir comment voir le match PSG – Real Madrid !

En décembre dernier a eu lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. A la suite d’un incident technique, l’UEFA a dû effectuer un second tour. C’est donc le PSG qui se retrouve face au Real Madrid, à retrouver en direct et en streaming ce mardi. Fort de ses deux dernières victoires en Ligue 1, le PSG peut compter sur la présence de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. Quant à Neymar Jr, il a repris l’entraînement avec ses coéquipiers après une blessure à la cheville. En revanche, sa titularisation pour le match est encore incertaine. Du côté du Real Madrid, Karim Benzema fera le déplacement au Parc des Princes. Malgré des résultats mitigés lors des dernières rencontres, les Madrilènes seront au rendez-vous pour le match aller à Paris diffusé en streaming ! En lice pour les quarts de finale, la rencontre entre le PSG et le Real Madrid est le choc de ce mardi soir. Découvrez ici comment voir le match PSG – Real Madrid !

Offre RMC Sport Regardez le match sur RMC Sport Découvrez l'offre RMC Sport pour voir PSG - Real Madrid J'en profite

Streaming PSG - Real Madrid : regardez le match sur RMC Sport

Ce mardi à 21 heures, venez suivre en streaming sur RMC Sport le match des titans qui oppose le PSG et le Real Madrid, victorieux à 13 reprises de la Ligue des Champions. Grâce à votre compte RMC Sport, vous accédez à du contenu exclusif avant et après les matchs. Les experts RMC Sport commentent et analysent les matchs et les interviews des joueurs. Pour 19 euros par mois avec engagement, notre offre RMC Sport 100 % digitale vous donne accès aux plus belles rencontres de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Europa Conference League. Les amateurs de football anglais ne sont pas en reste avec la diffusion de la Premier League. Enfin, profitez de beIN Sports en plus de RMC Sport pour 29 euros par mois avec l’offre engagement 12 mois. Emportez avec vous RMC Sport grâce à notre appli téléchargeable et ne ratez pas la rencontre de mardi soir PSG – Real Madrid !

Cliquez ici pour suivre en live le match PSG – Real Madrid

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.