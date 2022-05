Real Madrid – Manchester City en direct : à quelle heure et où voir le match ?

Le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions se joue ce mercredi au stade Bernabeu. Le Real Madrid affronte Manchester City pour tenter de décrocher une place en finale. Alors, suivez ici à quelle heure et où voir le match Real Madrid – Manchester City en direct !

Le match aller a réservé de nombreuses surprises aux deux équipes, le match retour Real Madrid - Manchester City risque donc d’être aussi passionant. Au final, Manchester City s’est imposé 4 buts à 3 en ouvrant le score dès la seconde minute de jeu. Les joueurs anglais ont su trouvé une dynamique de jeu rapide, efficace et précise, qui a souvent laissé la défense madrilène sans ressource. En face, Karim Benzema et son coéquipier Vinicius Jr ont pu réduire le score. Toutefois, les joueurs du Real Madrid ont souffert et ce match retour va être complexe pour eux. Alors, suivez ici à quelle heure et où voir le match Real Madrid – Manchester City en direct !

Offre RMC Sport Profitez de l'offre pour voir Real Madrid - Manchester City Regardez le match de Ligue des Champions qui risque de faire des étincelles ! Je découvre

Real Madrid – Manchester City : où, quand et comment voir le match ?

Ce mercredi 4 mai à 21 heures, retrouvez en direct la rencontre Real Madrid – Manchester City sur la chaîne RMC SPORT. Vous pouvez ainsi profiter des plus beaux matchs de la Ligue des Champions avec l’offre d’abonnement RMC SPORT 100 % digital à partir de 19 euros par mois. En plus, les amateurs de football peuvent assister aux championnats européens de l’Europa League et de l’Europa Conference League. Mais ce n’est pas tout puisque l’ensemble des rencontres de la Premier League est accessible avec cette offre. D’autre part, les journalistes sportifs commentent les matchs en direct et vont interviewer les joueurs et les entraineurs en fin de rencontre pour recueillir leurs avis. Par ailleurs, vous retrouvez les experts du football dans les émissions et les soirées spéciales consacrées aux championnats. Enfin, tous les programmes sont disponibles en 4K, en replay et sur l’application RMC Sport.

Cliquez ici pour profiter de l’offre RMC SPORT 100 % digitale

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.