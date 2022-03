Real Madrid – PSG : regardez le match en direct avec RMC Sport !

Le match retour des huitièmes de finale de la Champions League a lieu au stade Bernabeu. Le Real Madrid affronte le PSG à domicile. Alors, regardez le match Real Madrid – PSG en direct avec RMC Sport !

Les Madrilènes accueillent les Parisiens dans ce match retour Real Madrid - PSG. Le Real Madrid s’était incliné devant le PSG à l’aller. L’équipe espagnole a encore en mémoire le but dynamique et percutant de Kylian Mbappé à la toute fin de la rencontre. En revanche, la défaite contre Nice en Ligue 1 montre les faiblesses de jeu du PSG. Au contraire, le Real Madrid a enchaîné les victoires en Liga et trône en première place du classement. Les joueurs de Carlo Ancelotti pourront compter sur la présence de Federico Valverde qui a repris l’entraînement. Toutefois, Toni Kroos, blessé, reste incertain pour le match. Ce mercredi, regardez le match Real – Madrid en direct avec RMC Sport !

Regardez le match ! Profitez de l'offre RMC Sport Visionnez le match Real Madrid - PSG sur la plateforme RMC Sport J'en profite

Real Madrid – PSG : voici comment voir le match en direct sur RMC Sport

Ce mercredi 9 mars à 21 heures, suivez la rencontre de choc Real Madrid – PSG en direct sur la chaîne RMC Sport. Les grands matchs de l’UEFA Champions League et des ligues européennes ainsi que l’intégralité de la Premier League sont diffusés sur RMC Sport. L’abonnement douze mois vous permet de profiter de RMC Sport pour 19 euros par mois. En plus, les spécialistes RMC Sport commentent les matchs, analysent les rencontres et vous font vivre des soirées événements. Quant aux journalistes RMC Sport, ils interrogent les joueurs à la fin des matchs, sur le terrain ou dans les vestiaires, pour recueillir leurs points de vue. Enfin, emportez avec vous tous les programmes RMC Sport grâce à l’application disponible sur App Store et Google Play. En direct ou en replay, les amateurs de sport accèdent chaque semaine à des dizaines de programmes de football, de MMA ou de boxe.

Découvrez l’offre du moment pour voir Real Madrid - PSG

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.