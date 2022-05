Roland Garros 2022 : chaîne, date, direct... on vous dit les informations importantes !

Cela fait presque une semaine que le tournoi de Roland Garros a repris ses droits. Zoomons ensemble sur les éléments importants pour suivre les matchs en direct.

Cette nouvelle édition de Roland Garros 2022 est la première à se dérouler dans des conditions normales depuis le covid. Après des Roland Garros 2020 et 2021 marqués par des jauges pour les spectateurs, le tournoi 2022 a démarré le 16 mai avec une première semaine marquée par les qualifications.

Le tournoi principal a quant à lui démarré le dimanche 22 mai. Il s’achèvera le dimanche 5 juin, après la finale du simple hommes. Comme en 2021, Roland Garros 2022 est co-diffusé par deux groupes : France TV et Amazon Prime. Si France TV diffuse la grande majorité des rencontres, la chaîne publique ne propose pas les rencontres de la night-session ni aucune rencontre se déroulant sur le troisième court du tournoi : le court Simonne-Mathieu. Pour toutes les autres rencontres, le téléspectateur pourra suivre à sa guise son joueur favori, depuis son téléviseur ou via le site dédié de France TV.

Roland Garros : vous souhaitez voir les matchs du soir ? voici comment, gratuitement

L’année 2021 avait vu apparaître pour la première fois des sessions nocturnes (night-session) à Roland Garros. Pour cette édition 2022, l’expérience a donc été reconduite. Et pour pouvoir suivre ces night-sessions, une seule possibilité : s’abonner à Amazon Prime, le programme de fidélité de la plateforme Amazon. Car c’est cet abonnement qui donne accès à la chaîne Prime Vidéo pour suivre l’intégralité des 10 night sessions programmées pendant le tournoi. Pour cette nouvelle édition, l’organisation du tournoi a programmé la crème de la crème pour ces sessions nocturnes. Jugez plutôt. Sur les 5 premières soirées, le court Philippe Chatrier a vu défiler Djokovic, Nadal, Tsitsipas et Alcaraz, soit les 4 favoris pour soulever le trophée en fin de semaine prochaine. L’abonnement à Amazon Prime est proposé au prix de 49 euros par an ou 5,99 euros par mois, avec le premier mois offert pour essayer l’offre et toujours sans engagement de durée.

