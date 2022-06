Roland Garros 2022 : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder les demi-finales ?

Après plus d’une semaine et demi de matchs, Roland Garros touche déjà à sa fin. Dans cet article, on vous présente comment suivre facilement les demi-finales du tournoi de cette édition 2022 de Roland Garros.

Pour la deuxième année consécutive, le tournoi de Roland Garros a été diffusé en France par deux acteurs. Si France TV est le diffuseur historique, on retrouve depuis 2021, la présence d’Amazon Prime Video. Notamment pour la diffusion des night-session. Au nombre de 10 sur la totalité du tournoi, les night-sessions se terminent avec la fin des quarts de finale du tableau masculin.

Regardez les demi-finales gratuitement Prime Video diffuse toutes les demi-finales Profitez du moi gratuit chez Amazon Prime Video et regardez toutes les demi-finales ! J'en profite

Mais Amazon Prime n’en a pas terminé avec les diffusions de ce Roland Garros 2022 puisque le groupe diffusera l'intégralité des rencontres du tournoi à compter des demi-finales. Pour pouvoir profiter du dispositif Amazon Prime, le groupe permet en ce moment de bénéficier d’un mois d’essai gratuit. A l’issue de ce mois d’essai, il est possible de résilier son abonnement sans avoir à payer de frais supplémentaires. A noter que les rencontres seront également proposées par le diffuseur historique du tournoi : le groupe France Télévisions.

Roland Garros : toutes les demi-finales et finales sont co-diffusées !

Si Amazon Prime et France TV disposaient chacun de lots exclusifs pour ce Roland Garros 2022, à compter des demi-finales, c’est la règle de la co-diffusion qui s’applique. Ainsi, le téléspectateur pourra retrouver en direct et en simultané, l’intégralité des demi-finales et de la finale sur les tableaux du simple messieurs et du simple dames mais également sur les tournois de double. Si vous souhaitez accéder à ces rencontres via Amazon Prime Vidéo, il faudra s’abonner à Amazon Prime, le programme de fidélité de la plateforme Amazon. Celui-ci est accessible pour un prix de 49 euros par an ou 5,99 euros par mois. Il permet de bénéficier de toute l’offre de contenu d’Amazon avec Prime Vidéo, Prime Music ou Prime Reading mais également d’autres avantages à faire valoir sur la plateforme comme la livraison gratuite de vos produits commandés ou encore l’accès privilégié à certaines ventes flash. Le tout, sans engagement de durée et avec un mois offert pour essayer l’offre.

Cliquez ici pour voir les demi-finales de match Roland Garros

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.