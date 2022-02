Samsung : Le Galaxy S22 et la Galaxy Tab S8 sont concernés par des offres incroyables

Bonne nouvelle, de nouveaux produits Samsung ont été annoncés dernièrement, voici ce qu’il faut savoir.

Samsung a l’habitude d’innover et de sortir régulièrement de petits bijoux de technologie. Bientôt sortira le Galaxy S22 de Samsung. Le successeur du S21 a de quoi faire parler de lui, il intègre des améliorations et de nombreuses fonctionnalités dont vous ne pourrez plus vous passer. Mais la célèbre enseigne ne s’arrête pas là et sort également une nouvelle tablette, la Galaxy Tab S8 qui devrait faire des heureux prochainement. Pour découvrir ces nouveautés, il ne reste plus beaucoup de temps à patienter. Alors pour attendre dans la joie et la bonne humeur, laissez-vous séduire par ces offres de lancement exclusives. Vous pourrez bientôt profiter de ces nouveautés et changer de portable ou de tablette. À vous de les découvrir sur le site officiel de Samsung.

Offre Samsung Découvrez l'offre sur le Samsung Galaxy S22 Le dernier smartphone Samsung est disponible en précommande sur le site officiel J'en profite

Samsung Galaxy S22 : une nouvelle gamme disponible en précommande

Laissez-vous tenter par ce nouveau smartphone haut de gamme signé Samsung. Le Galaxy S22 qui va prochainement sortir a tout pour plaire. En plus, Samsung vous fait profiter de superbes offres sur son site officiel pour fêter son arrivée dans la gamme. Jusqu’au 10 mars, vous pouvez obtenir jusqu’à 440 euros de remise avec la reprise de votre ancien smartphone Samsung. De plus, des écouteurs sans fil, les Galaxy Buds Pro vous seront offerts pour toute précommande du Galaxy S22, S22+. En le précommandant, vous profitez également de l’assurance Samsung Care+ offerte pendant un an. Le Galaxy S22 et le Galaxy S22 + seront disponibles en quatre couleurs différentes : noir, rose, vert blanc ainsi qu’en quatre couleurs exclusives réalisées sur demande violet, crème, gris et bleu ciel. Pour toute commande d’une couleur exclusive, recevez un chargeur et une coque offerts. Ces deux modèles seront disponibles dès le 11 mars prochain au prix de 859 euros pour le Galaxy S22 et 1059 euros pour le Galaxy S22+ dans leur modèle 128 Go. Ils existent aussi en 256 Go. La dernière version proposée, le Galaxy S22 Ultra sortira plus tôt, le 25 février. Faites confiance aux précommandes sur le site officiel de Samsung pour obtenir votre smartphone rapidement. En plus, vous pouvez payer en plusieurs fois dès 35 euros par mois pour le S22 et dès 44 euros par mois pour le S22+. Plus de doute, le smartphone qu’il vous faut arrive bientôt, alors profitez des précommandes pour avoir un maximum d’avantages et faire de belles économies.

Cliquez ici pour profiter des offres Samsung sur le Galaxy S22,S22+ et S22 Ultra

La Samsung Galaxy Tab S8 est aussi en précommande (avec de nombreuses offres)

En ce moment, retrouvez la nouvelle tablette Samsung la Galaxy Tab S8 et ses consoeurs la S8+ et S8 Ultra en précommande avec des offres exclusives sur le site officiel. Vous pouvez ainsi recevoir un Book Cover Keyboard pour votre Tab S8 Ultra ou un Book Cover Keyboard Slim pour les Tab S8 ou S8+ gratuitement. Cet accessoire vous permettra de changer votre tablette en véritable ordinateur portable. En plus, Samsung vous offre jusqu’à 200 euros de bonus pour la reprise de votre ancien smartphone selon le modèle que vous possédiez. Si vous choisissez de précommander la Tab S8 Ultra, vous profiterez en plus d’un an d’abonnement offert à l’assurance Samsung Care + pour protéger au mieux votre tablette tactile. Recevez également 5% de votre achat sous forme de points Samsung Rewards. Vous avez jusqu’au 31 mars pour en profiter. Vous aurez le choix des couleurs pour les Galaxy Tab S8 et S8+ qui présentent les couleurs anthracites et argent, sauf pour la Galaxy Tab S8 Ultra qui n’est disponible qu’en anthracite. Les S8 et S8+ sont disponibles en Wifi et en 5G tandis que la S8 Ultra n’est disponible qu’en Wifi. Côté capacités, vous aurez le choix entre 128 Go ou 256 Go avec 8 Go de RAM pour les trois modèles précités et entre deux options supplémentaires 256 Go et 12 Go de RAM ou 512 Go et 16 Go de RAM pour la version Tab S8 Ultra. Aucun doute, cette tablette ultra portable et légère saura remplacer facilement un ordinateur.

Cliquez ici pour profiter des offres Samsung sur la tablette tactile Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Samsung. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.