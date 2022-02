Soldes Nike : 5 sneakers à ne pas manquer (Blazer, Air Max,...) !

Les soldes d’hiver prennent fin dans quelques jours, le mardi 8 février précisément. En attendant, Nike continue de casser les prix sur une large sélection de sneakers. Découvrez vite les offres à saisir sur le site officiel de la marque !

Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des dernières offres promotionnelles disponibles à l’occasion des soldes Nike. Les soldes s’arrêtent le mardi 8 février et il serait dommage de ne pas profiter des nombreuses promotions ! Peu importe ce que vous recherchez, vous trouverez forcément l’article qui vous plaît à prix réduit. Si la marque Nike fait partie de vos favorites, il est intéressant de se rendre sur le site de la marque au Swoosh. En effet, Nike participe aux soldes et propose de belles remises sur les sneakers. Retrouvez ci-dessous les offres à ne pas manquer !

Nike profite des soldes pour proposer des sneakers en promotion

Sur le site officiel de Nike, on retrouve plus de 100 paires de chaussures en promotion. La bonne nouvelle est que tous les modèles sont concernés : Jordan, Running, chaussures pour le Basketball…. Que vous soyez un fan de la marque ou simplement un sportif, vous trouverez forcément la paire qu’il vous faut ! Par exemple, la paire de Nike Air Zoom Pulse, vendue en temps normal 119,99 euros s’affiche à seulement 59,97 euros. Autre modèle affiché à prix réduit, la Nike Air Max 2090. Ce modèle pour homme affiché 149,99 euros est proposé à seulement 119,97 euros. Des sneakers pour enfants profitent également des soldes ! Par exemple, la Nike Air MAX Zéphyr proposée à 149,99 euros voit son prix chuter à 89,97 euros. De nombreux modèles pour femme sont également affichés en promotion sur le site de Nike.

