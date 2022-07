Soldes Nike : Air Force 1, Air Max, Jordan... les promotions pleuvent sur le site officiel

À l’occasion des soldes d’été, Nike affiche jusqu’à 50% de remise sur plus de 2000 produits. Sneakers, bodys, sweat, jogging ou encore maillots de vos équipes favorites, découvrez vite les offres à saisir rapidement !

Tout au long de l’année, Nike propose des produits en promotion. Alors que les soldes d’été ont débuté le mercredi 22 juin dernier et prendront fin le mardi 19 juillet prochain, c’est une pluie de promotions que l’on retrouve sur le site officiel de la marque au Swoosh.

Promotions Nike Craquez pour les remises ! Profitez de nombreuses promotions sur le site Nike à l'occasion des soldes ! Je profite des soldes !

Que vous souhaitiez préparer la rentrée, refaire votre garde-robe avec des produits un peu plus streetwear ou simplement faire de bonnes affaires sur les produits Nike, c’est le moment !

Nike propose une pluie de promotions sur son site !

Parmi les produits proposés en promotion sur Nike, on retrouve les ensembles Nike Sportswear Collection Essentials, les chaussures NikeCourt Zoom Pro, mais aussi le legging de running Nike Dri-FIT Fast. Pour facilement trouver les produits qui vous intéressent, il suffit d’utiliser les différents filtres disponibles dans la catégorie promotions de Nike. De plus, durant les soldes, mais aussi tout au long de l’année, les membres Nike profitent de la livraison gratuite et des retours gratuits durant 30 jours. Pour devenir membre Nike, il suffit de vous inscrire gratuitement en ligne. En plus de ces avantages, vous bénéficiez d’un accès unique à une boutique réservée aux membres Nike, d’offres et de promotions spéciales tout au long de l’année, mais aussi un accès aux différentes applications Nike : Nike APP, Nike Run Club, Nike Training Club, ou encore SNKRS APP. De plus, les étudiants bénéficient de 10% de remise sur l’ensemble de leurs achats. Découvrez vite les produits affichés en solde sur le site Nike !

Découvrir les offres Nike en solde

La rédaction de BFMTV n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.