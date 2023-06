Soldes Nike : cette paire de Pegasus Trail 4 est en promo et fait un carton sur le site officiel

Avec cette paire de Nike Pegasus Trail 4 aux pieds, vous n’avez pas fini de courir. Et en ce moment, elle est à moins de 100 euros.

Pour votre running, misez sur une paire de baskets qui a fait ses preuves. Justement, Nike vous offre une réduction de 30 % sur les Nike Pegasus Trail 4. Ces chaussures de trail robustes et performantes vont donner des ailes à vos pieds. Très légères, ces baskets running sont conçues en mesh résistant et respirant sur l’empeigne. En outre, elles sont dotées de renforts pour une solidité à toute épreuve. Vous allez pouvoir courir chaque jour pendant des années avec elles !

Les Nike Pegasus Trail 4 intègrent au milieu du pied la technologie Flywire pour un maintien parfait. En outre, grâce à la technologie Nike React et sa mousse légère, vos foulées seront plus fluides que jamais. La semelle en caoutchouc, quant à elle, présente un motif créé spécialement pour les fans de running. Elle garantit une adhérence parfaite et vous fera profiter d’une bonne stabilité. Enfin, elle résistera davantages à l’abrasion.

Sortez des sentiers battus avec les Nike Pegasus Trail 4 à prix réduit

Les amateurs de running vont être comblés avec Nike. Sur le site de la marque, les Nike Pegasus Trail 4 sont au prix de 97,97 euros au lieu de 139,99 euros. De quoi faire des économies sur votre équipement de running.

Et si vous rejoignez le Club Nike, vous profiterez d’encore plus de bons plans. Vous pourrez par exemple bénéficier de la livraison gratuite à domicile. En outre, si votre produit ne vous convient pas, vous pouvez le retourner sous 30 jours, gratuitement là aussi.

Le Club Nike, c’est aussi un accès exclusif en avant-première aux produits. Vous pourrez même les personnaliser pour qu’ils soient à votre image. Vous pourrez également, via les applications dédiées, accéder aux runs guidés et aux entraînements.

Enfin, vous aurez la possibilité de participer à des événements et à des ateliers. Et en tant que membre, vous aurez droit à des offres et réductions rien que pour vous, tout au long de l’année. En plus, le Club Nike, c’est gratuit.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.