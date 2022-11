Sweat Nike : ce classique est à prix réduit, même après le Black Friday

Le Black Friday est terminé, mais les offres Nike continuent encore et toujours, comme tout au long de l’année. Par exemple, le sweat à capuche Nike Sportswear Club Fleece bénéficie d’une remise de 30%.

Pour une question de style ou de confort, les vêtements proposés par Nike sont fortement appréciés. En ce moment, sur le site de l’enseigne, on retrouve une large sélection de bonnes affaires. Par exemple, le sweat Nike Sportswear Club Fleece, un pull à capuches assez classiques est disponible à 41,97 euros au lieu de 59,99 euros grâce à une réduction de 30%.

Offre sur le Sweat Nike Profitez de l'offre ! Le Sweat NIKE profite d'une remise exceptionnelle ! J'en profite !

Ce sweat est proposé en taille XS, jusqu’au 3XL. Vous avez la possibilité de commander en ligne et de vous faire livrer à domicile ou bien de choisir l’option retrait en magasin.

Économisez 30% sur ce sweat Nike !

Cette offre promotionnelle est à retrouver parmi une sélection de 2800 produits disponibles à prix réduit dans la catégorie Promotion Nike. Ce sweat est un classique de la marque et est confectionné dans un tissu fleece doux et confortable, et vous confère un style classique et original. Pour les fêtes de fin d’année, Nike propose de nombreux produits à prix réduit, parfait pour faire des cadeaux sans forcément vous ruiner. Si vous souhaitez profiter au maximum des offres Nike, il suffit de devenir membre Nike gratuitement. L’inscription prend quelques minutes seulement et vous permet de profiter de livraison standard gratuite sur tous vos achats. Vous avez également un accès à une boutique réservée aux membres Nike, avec une collection unique de chaussures et d’équipement Nike. Des offres spéciales et des promos sont également disponibles tout au long de l’année, pour faire toujours plus d’économies. Enfin, vous avez également accès aux différentes applications Nike. N’attendez plus et commandez dès maintenant le sweat Nike à seulement 41,97 euros.

Cliquez ici pour profiter de l’offre sur le Sweat Nike sur le site officiel

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.