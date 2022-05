Villarreal – Liverpool en direct : à quelle heure et où voir le match ?

Ce mardi, Villarreal rencontre Liverpool dans le match retour de la Ligue des Champions. Ce match est capital pour les deux équipes qui rêvent de remporter le titre. On vous dit ici à quelle heure et où voir le match Villarreal – Liverpool en direct !

La semaine dernière, le match aller a vu la victoire de Liverpool sur Villarreal 2 à 0. Le match retour Villarreal - Liverpool peut tout de même faire des étincelles ce mardi. Malgré les efforts de la défense de Villarreal, les Reds ont enchaîné les attaques et les occasions n’ont pas manqué. Le travail collectif et précis des joueurs anglais a souligné leur avantage technique et tactique. En face, les Espagnols ont eu des difficultés tout au long du match et s’ils souhaitent poursuivre l’aventure, ils devront remédier à certains problèmes défensifs. En effet, les deux points de retard accumulés vont peser lourd sur ce match retour. On vous dit ici à quelle heure et où voir le match Villarreal – Liverpool en direct !

Offre RMC Sport Regardez le match sur RMC Sport ! Profitez de l'offre pour voir les matchs de Ligue des Champions J'en profite

Villarreal – Liverpool : où, quand et comment voir le match ?

Venez suivre en direct ce mardi 3 mai à 21 heures la rencontre Villarreal – Liverpool sur la chaîne RMC SPORT 1. Dès votre inscription, l’offre d’abonnement RMC SPORT 100 % digitale vous fait profiter des grandes rencontres de la Ligue des Champions à partir de 19 euros par mois. Ainsi, vous assistez aux matchs en compagnie des experts de la chaîne qui commentent pour vous les différentes actions. En plus, les journalistes sportifs sont sur le terrain dès le dernier coup de sifflet donné pour interviewer les entraîneurs et les joueurs. D’autre part, les spécialistes du football analysent les actions de chaque équipe lors des émissions spéciales dédiées aux championnats. Vous avez raté un programme ? L’offre RMC SPORT 100 % digitale vous permet de regarder en replay l’ensemble des émissions diffusées sur le support de votre choix et via l’application RMC Sport.

Cliquez ici pour profiter de l’offre RMC SPORT 100 % digitale

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.