Strasbourg – Monaco : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Ligue 1 ?

La Ligue 1 Uber Eats reprend ce week-end. Monaco se déplace à Strasbourg pour la première journée du championnat. Ici, on vous dit sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Ligue 1 Strasbourg – Monaco !

Le mercato estival n’est pas encore terminé mais les joueurs ont déjà repris le chemin des stades. Le club de Monaco sort de sa première confrontation avec le PSV Eindhoven pour la Ligue des Champions tandis que Strasbourg enchaîne les matchs amicaux.

Offre Pass Ligue 1

Ces rencontres ont permis de mettre en avant les points forts de chaque sélection. Ce lancement de Ligue 1 Uber Eats est donc l’occasion pour les deux équipes de prendre de l’avance dans le classement. Ici, on vous dit sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Ligue 1 Strasbourg – Monaco !

Strasbourg – Monaco : regardez le match de Ligue 1 sur Amazon Prime Video

Ce samedi 6 août à 17 heures, vous pouvez regarder en direct le match Strasbourg – Monaco sur la chaîne Le Pass Ligue 1. En ce moment et jusqu’au 28 août, profitez de l’offre d’abonnement Le Pass Ligue 1 au prix de 89 euros par an. Puis, une fois la date passée, l’offre passe à 99 euros par an ou 12, 99 euros par mois. Cependant, vous devez avoir un compte Amazon Prime afin de pouvoir souscrire l’offre Le Pass Ligue 1. Ainsi, vous retrouvez 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT en direct et en replay. Les experts de la chaîne commentent pour vous les rencontres de la Ligue 1 Uber Eats et décryptent les prestations des équipes lors des émissions spéciales. Par ailleurs, l’option “Stadium FX” vous transporte dans les tribunes et retransmet chez vous l’ambiance du match. Enfin, vous avez désormais la possibilité de voir les matchs de Ligue 2 en multiplex !

Cliquez ici pour profiter de l'offre Le Pass Ligue 1

