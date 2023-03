Afrique du Sud: demande de libération conditionnelle refusée pour Oscar Pistorius

Ce vendredi, l'ancien champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius plaidait sa cause devant une commission à la prison d'Atteridgeville, près de la capitale Pretoria, afin d'obtenir sa libération anticipée. Cette dernière a été refusée. L'homme de 36 ans a été condamné en appel à 13 ans et cinq mois de réclusion pour le meurtre de sa compagne, Reeva Steenkamp.

Ce vendredi, l'ancien athlète sud-africain Oscar Pistorius, condamné pour le meurtre de sa compagne Reeva Steenkamp, ne sortira pas de prison. Sa demande de libération conditionnelle a été refusée, a appris l'AFP auprès de l'avocate de la famille de la victime.

"Je ne sais pas pour quels motifs la demande a été refusée, on nous a seulement informés qu'elle avait été refusée et qu'elle serait réexaminée dans un an", a affirmé à l'AFP Tania Koen. Une audience devant une commission ad hoc s'était tenue dans la matinée à la prison d'Atteridgeville, où il est actuellement détenu.

En Afrique du Sud, les détenus sont automatiquement éligibles à une libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de leur peine, ce qui est le cas pour Oscar Pistorius. La décision étant négative, l'ancien athlète a le droit de s'adresser aux tribunaux pour obtenir une révision.

Condamné à 13 ans de prison

Le destin de l'ancien champion avait basculé il y a dix ans, dans la nuit du 13 au 14 février 2013. À travers la porte fermée des toilettes de sa chambre, Pistorius tire quatre coups de fusil sur sa compagne, qui passait la nuit chez lui à Pretoria. Alors qu'il affirme "avoir cru faire feu sur un cambrioleur", la machine médiatique s'empare de l'affaire. "Blade Runner", en référence à ses prothèses de carbone en forme de pattes de félin, entame sa déchéance.

Lors d'un procès en première instance, les faiblesses de l'idole déchue sont scrutées. Colérique, parfois au bord de la paranoïa, l'homme révèle des failles, notamment sa passion pour les armes. La justice enquête sur des incidents: cette fois où il a tiré par erreur en manipulant une arme dans un restaurant ou encore cette autre fois où par agacement, il a tiré à travers le toit ouvrant d'une voiture.

Le procès s'étale de mars à octobre 2014. L'ex-champion fond en larmes et vomit à plusieurs reprises. Adoptant une attitude butée, il répète n'avoir jamais eu l'intention de tuer Reeva Steenkamp. Puis, effondré, il s'excuse auprès des parents de la victime. À la barre en juin 2016, un psychologue mandaté en appel par la défense décrit "un homme brisé", atteint d'un syndrome sévère de dépression. L'ancien athlète défile, sur ses moignons, devant la juge pour tenter de gagner sa sympathie.

Lâché par ses sponsors, privé de revenus sportifs, Pistorius écope finalement en appel, en 2017, d'une peine de prison de 13 ans et 5 mois. Ruiné, il vend sa maison pour payer ses avocats.