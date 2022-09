Échecs: un Français sacré champion du monde chez les U8, une performance historique

Le Palois Marc Llari (8 ans) est ressorti invaincu des championnats du monde qui se déroulent actuellement en Géorgie.

Le Palois Marc Llari (8 ans) a été sacré champion du monde d’échecs dans la catégorie U8, qui regroupait pas moins de 150 joueurs. Une performance historique puisque la France n’avait jamais compté de champion dans cette catégorie. Le prodige français de la discipline est ressorti invaincu (huit victoires, trois nuls, et aucune défaite) de la compétition qui se déroule actuellement à Batoumi en Géorgie. Lors des quatre dernières parties décisives, Marc Llari a battu les champions russe, indien et iranien et fait match nul contre son adversaire américain. Ce qui lui a permis de devancer au départage le Russe Sav Shogdzhiev.

Une performance qui lui a valu les félicitations de la Fédération française d’échecs, impressionnée qu’il ait su faire "preuve d’une si grande maîtrise pour son âge". La fédération a également salué "une performance historique" à l’issue d’un "parcours remarquable". Joueur de l’Échiquier Henri IV, à Pau, Marc Llari multiplie les passions (karaté, tennis de table, piano, guitare…) et collectionne les victoires depuis qu’il a cinq ans, rapporte la République des Pyrénées. Son niveau actel est tel qu'il lui arrive même des de battre des joueurs bien plus âgés que lui.

David Lacan Rus titré chez les U10

Avant lui, Adrien Leroy avait été champion du monde U10 en 1991 et Etienne Bacrot avait obtenu le titre de Champion du monde jeunes au milieu des années 90 en U10 (1993) et U12 (1995). L'équipe de France attendait un titre chez les jeunes depuis 27 ans et le dernier sacre de Bacrot. Et elle en a obten uun deuxième dans la foulée. Quelques minutes plus tard, le licencié à Marseille David Lacan Rus, 10 ans, a aussi remporté le titre dans sa catégorie (U10). Enfant à haut potentiel, Marc Llari disputera les championnats d'Europe d'échecs du 5 au 11 novembre à Antalya en Turquie.