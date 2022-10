Plan de sobriété énergétique: éclairage des stades, chauffage des piscines... les mesures qui concernent le sport

Le gouvernement a lancé ce jeudi un plan de bataille, élaboré avec les grands secteurs de l'économie et de la vie quotidienne, pour faire face à la crise de l'énergie. Pour le sport, la principale mesure concerne l'éclairage des stades.

Le monde du sport n'y échappe pas. Il est même directement concerné par l'une des 15 mesures phares du plan de sobriété énergétique élaboré avec les grands secteurs de l'économie et de la vie quotidienne et dévoilé ce jeudi par le gouvernement. Objectif: passer l'hiver sans coupure et préparer les Français aux économies d'énergies imposées par l'urgence climatique. "Le combat ne s'arrêtera pas à l'hiver 2022-2023", a déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.

Deux des cinquantes pages du rapport sont consacrées au secteur du sport. Le plan prévoit de baisser le chauffage des équipements collectifs, un degré en moins pour l'eau des piscines et deux degrés en moins dans les gymnases, et une modération des éclairages avant et après matchs professionnels.

· Moins d'éclairage avant les matchs de football et de rugby

C'est l'une des 15 mesures phares : la réduction de 30 à 50% du temps d'éclairage avant et après les matchs professionnels de football et de rugby. Un accord a été trouvé avec la Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de rugby (LNR), les clubs et les diffuseurs TV. D'après le gouvernement, l'éclairage représente 18% de la consommation d'énergie du sport.

En journée, l'éclairage à 100% d'un match commencera désormais au plus tôt à 1h30 du coup d'envoi pour le football et 1h pour le rugby (contre 3h). "Certains clubs pourraient démarrer plus tardivement grâce à leur éclairage LED ou même sans éclairage tout simplement pour les matchs en journée - comme cela a d’ailleurs déjà été expérimenté avec succès par des clubs de rugby de première division", ajoute le rapport.

En soirée, l'éclairage à 100% sera effectué au plus tôt 2h avant les matchs pour le football et 1h pour le rugby.

· Réduction du chauffage dans les gymnases

Le chauffage représente 43% de la consommation énergétique du secteur sportif, selon le gouvernement. C'est pourquoi les élus du sport ont proposé d'abaisser la température des gymnases de 2°C. Avec une précision: "Lorsque la pratique le permet et lorsque les conditions liées au territoire le permettent également". En cas de tension sur le réseau, les gymnases devront placer leur système de chauffage sur le mode hors-gel.

· Diminution de la température de l'eau des piscines

Le gouvernement incite les gestionnaires publics ou privés à diminuer la température de l'eau des piscines d'au moins 1°C. Pour une municipalité, cette petite différence pourrait être significative pour les comptes: les piscines - dont la majorité sont énergivores parce qu'elles datent de plus de 30 ans (un accompagnement pour un programme de rénovation est conseillé) - représentent jusqu'à 10% de la consommation énergétique totale d'une commune. Et dans ces 10%, 30% sont à attribuer au chauffage.