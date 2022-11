EN DIRECT – Procès Mendy : toutes les informations

Pour rappel, Louis Saha Matturie (sans rapport avec l'ancien footballeur Louis Saha), poursuivi de son côté pour six viols et trois agressions sexuelles. Son avocate, Lisa Wilding, a débuté son plaidoyer, en revenant sur l'une des femmes pour qui avait accusé Mendy et Matturie de viol avant que les charges ne soient finalement abandonnées au mois de septembre. "C'était un tissu de mensonges. Vous, les jurés, on vous a menti", a-t-elle déclaré ajoutant que cette femme n'était pas la seule à avoir menti.