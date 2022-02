Enorme scandale dans un club écossais, qui a recruté un joueur reconnu coupable de viol

Le club écossais de Raith Rovers s’est offert les services de David Goodwillie. Une opération qui a fait grand bruit puisque l’attaquant a été reconnu coupable de viol en 2017. Après de nombreuses réactions scandalisées, le club de deuxième division a annoncé le départ prochain du joueur.

Alors que Benjamin Mendy et Mason Greenwood sont dans le viseur de la justice (le premier passera en procès en juillet prochain pour viols, tentative de viol et agression sexuelle, le second est accusé de viol et violences sur sa compagne), une nouvelle affaire ressort au Royaume-Uni avec le transfert de David Goodwillie chez les Raith Rovers. Une arrivée qui fait scandale en Ecosse depuis lundi.

En 2017, l’attaquant a été reconnu coupable d’un viol au civil et condamné à verser des dommages et intérêts à la victime. Mais le club écossais a tout de même choisi d’offrir un contrat à l’attaquant lundi. Une décision ayant provoqué un véritable tollé.

La capitaine des féminines et un sponsor se retirent

Via un post sur Twitter, la capitaine de l’équipe féminine Tyler Rattray a annoncé sa démission, en guise de protestation contre cette opération: "Après 10 longues années passées à jouer pour le Raith, je suis dégoûtée d’avoir à abandonner maintenant parce qu’ils ont fait signer quelqu’un comme ça, je ne veux rien avoir à faire avec ça! C’était bien d’être capitaine de Raith."

La joueuse n’est pas la seule à avoir pris les devants: un des sponsors maillot de la formation écossaise a mis fin à son engagement par le biais de l’écrivaine Val McDermid: "J’ai mis fin au soutien que j’ai apporté toute ma vie à Raith Rovers à cause de la signature du violeur David Goodwillie. J’ai annulé le parrainage du maillot de la saison prochaine à cause de cette décision dégoûtante et méprisable. Cela détruit la prétention d’être un club communautaire et familial."

Raith Rovers fait marche arrière

En constatant la gronde autour de ce dossier, le club de deuxième division s’est excusé pour avoir agi ainsi et souhaite cesser sa collaboration avec le joueur: "Nous tenons tout d’abord à nous excuser de tout coeur auprès de nos fans, de nos sponsors, de nos joueurs et de l’ensemble de la communauté dans son ensemble. Nous nous sommes trompés. En prenant notre décision initiale, nous nous sommes beaucoup concentrés sur les questions de football et pas assez sur ce que cette décision signifiait pour notre club et la communauté (…) le joueur ne sera pas sélectionné et nous allons entamer des discussions concernant sa situation contractuelle."

Dans des propos retranscrits par Sky Sports, la directrice générale de Scottish Women’s Football a donné son avis sur ce transfert, en expliquant les conséquences que cela pourrait engendrer: "Cela envoie un mauvais signal, un mauvais message à la société et en particulier aux femmes." Tout en prenant le soin d’apporter son soutien "au club féminin et à l’équipe féminine" pour "les aider à traverser cette épreuve".