Federer, l'équipe suisse de football, le championnat: la chute de Crédit Suisse inquiète le monde du sport

En grande difficulté, la banque Crédit Suisse est sur le point d'être rachetée par son concurrent UBS pour éviter une faillite qui mettrait aussi le monde du sport helvétique en grande difficulté. La sélection et le championnat suisses de football, le golf, l'équitation mais aussi Roger Federer sont dans le giron de l'établissement banquaire.

La descente aux enfers de Crédit Suisse fait peser une lourde menace sur le monde du sport suisse, dont la banque était l'un des plus généreux sponsors. L'établissement, en passe d'être rachetée par sa rivale et compatriote UBS pour éviter une débâcle, joue sur tous les tableaux, soutenant pêle-mêle l'équipe nationale de football suisse, le championnat officiel suisse de football scolaire, des compétitions équestres, la légende suisse du tennis Roger Federer ou encore l'Espagnol Sergio Garcia, star internationale du golf.

La banque soutient également la Fondation de l'Aide sportive suisse, qui accompagne les espoirs dans leur parcours vers l'élite mondiale, et a acquis les droits sur le nom du futur grand stade de Zurich.

Pas sûr qu'UBS récupère tout

"Nos activités de sponsoring reflètent notre passion pour l'excellence, la durabilité et le partenariat", s'enorgueillit Crédit Suisse. La banque a toujours été "un partenaire fiable pour le sport", observe le journal suisse Neue Zürcher Zeitung. "Pour l'instant, nous poursuivrons nos engagements correspondants sans changement", a déclaré à l'AFP un porte-parole du Crédit Suisse. Mais UBS, dont les activités de sponsoring sont tournées vers la Formule 1, l'athlétisme et le hockey sur glace, pourrait vouloir laisser certains sports au vestiaire.

Crédit Suisse est depuis 1993 le principal sponsor de l'Association suisse de football (ASF). Le contrat court jusqu'au 30 juin 2024 et s'élève, selon le journal Blick, à environ cinq millions de francs suisses (environ la même somme en euros) par an. Le logo de la banque continuera à figurer sur les vestes et les maillots d'entraînement des joueurs de l'équipe nationale helvétique, du moins tant que la marque Credit Suisse existera, a assuré lundi le porte-parole de l'ASF, Adrian Arnold. "Nous avons eu de bonnes discussions avec nos contacts au Credit Suisse, qui nous ont assuré que les contrats existants seraient honorés", a-t-il précisé. Pour la suite, l'ASF souhaiterait que le partenariat se poursuive.

La banque est également le principal sponsor de la candidature suisse à l'organisation du Championnat d'Europe 2025 féminin de football. Le pays hôte sera désigné le 4 avril, moins d'un mois après la débandade de Credit Suisse.

La deuxième banque helvétique est également le premier sponsor du Championnat de Suisse de football, appelé Crédit Suisse Super League, qui compte 10 clubs, tels que Grasshopper, le FC Zurich et le FC Bâle. Selon Blick, le contrat court jusqu'en 2025, à hauteur d'environ huit millions de francs par saison, et permet à la banque d'avoir son nom sur les maillots des joueurs.

Federer en tête d'affiche

Roger Federer a pris sa retraite de tennisman en septembre, mais la plus grande star du sport suisse reste l'ambassadeur de la marque Crédit Suisse. "Nous nous réjouissons de passer les prochaines années ensemble", avait assuré la banque en janvier. Même s'il devait être privé de Crédit Suisse, Roger Federer sait qu'il pourra compter sur de nombreux autres sponsors, dont Rolex, Lindt et Mercedes-Benz.

Mais Crédit Suisse sponsorise également la Laver Cup, une compétition de tennis impulsée par Roger Federer qui oppose chaque année les six meilleurs joueurs masculins européens à une équipe du reste du monde. Interrogés, les organisateurs de la Laver Cup n'ont pas répondu dans l'immédiat à l'AFP.

D'autres sponsors pour prendre le relais

Côté golf, Credit Suisse s'engage en faveur de l'Omega European Masters de Crans-Montana, depuis 1984, et a désormais pour "partenaire" l'un des meilleurs golfeurs du monde, l'Espagnol Sergio Garcia. "C'était notre deuxième sponsor après Omega. Le contrat qui nous liait avec Crédit Suisse est encore valable, il porte jusqu'au tournoi de 2024 et notre événement n'est donc pas en péril", a assuré le directeur du tournoi, Yves Mittaz. "C'est le business du sport: des sponsors s'en vont, d'autres arrivent", a-t-il dit à la Tribune de Genève.

Crédit Suisse s'est également engagé depuis des années en faveur des sports équestres, comme sponsor principal du Concours hippique international de Genève, l'un des plus importants circuits indoor, et pour le White Turf de St-Moritz, des courses spectaculaire sur le lac gelé de la ville suisse.