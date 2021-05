Hippisme: le jockey Pierre-Charles Boudot en garde à vue après une nouvelle plainte pour viol

Déjà mêlé à une affaire de plainte pour viol datant de 2015, Pierre-Charles Boudot fait l'objet avec un autre jokey d'une plainte similaire, déposée en février dernier. Le numéro un français, 28 ans, était en garde à vue ce lundi à Chantilly (Oise).

Le jockey vedette Pierre-Charles Boudot était en garde à vue ce lundi à Chantilly, dans le cadre d'une enquête faisant suite à une nouvelle plainte pour viol, ont indiqué le parquet de Senlis et l'avocate de la plaignante, confirmant une information de France 2.

Cette plainte avait été enregistrée à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) le 19 février pour des faits remontant au 17 février, avait indiqué en avril le parquet de Senlis, qui a confirmé lundi la garde à vue, renvoyant à mercredi une communication détaillée de sa part sur cette affaire. Cette plainte avait donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Senlis, le jockey résidant à Chantilly (Oise), où selon l'avocate de la plaignante Me Justine Devred, il a été entendu, dans les locaux de la gendarmerie.

"Elle a des flashs, de grands trous, des moments où son corps ne répondait plus"

Selon Me Devred, qui espère une confrontation mardi, un autre jockey "qui était présent dans l'appartement", où les faits se seraient déroulés, était aussi en garde à vue. "Ma cliente, une femme de 25 ans évoluant dans le milieu équestre à Chantilly, s'est rendue à une soirée. Il est fort probable qu'on lui ait fait boire ou inoculé des produits pour annihiler son consentement. Elle a des flashs, de grands trous, des moments où son corps ne répondait plus", a expliqué à l'AFP Me Devred.

"Elle avait déposé une première plainte qu'elle avait retirée car elle avait subi des pressions dans son entourage professionnel. Finalement elle a redéposé plainte à l'issue de questionnement des enquêteurs", a-t-elle précisé. Le parquet de Senlis avait fait état en avril de l'élargissement de l'enquête préliminaire à des pressions que la jeune femme aurait subies pour retirer sa plainte. L'avocate de M. Boudot n'était pas joignable lundi.

Le parquet de Senlis est en charge d'une autre affaire de plainte pour viol, niée avec constance par M. Boudot, remontant à 2015, à Deauville, et faisant l'objet d'une information judiciaire ouverte en 2018 dans laquelle le jockey est témoin assisté. Dans ce dossier, la plaignante affirme elle aussi qu'elle a été droguée avant d'être violée. Nommé jockey de l'année 2020, Pierre-Charles Boudot, 28 ans, a notamment remporté le Grand Prix de Saint-Cloud et le Prix de Diane.