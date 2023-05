Inde: les agriculteurs se joignent au mouvement des lutteuses contre le patron de leur fédération

Des lutteuses ont lancé un mouvement en Inde pou réclamer le départ de Brij Bhushan Sharan Singh, président de la Fédération indienne de lutte (WFI) et député du parti nationaliste hindou au pouvoir. Le dirigeant est accusé de harcèlement sexuel et d'intimidation. Des dizaines d'agriculteurs ont rejoint la contestation ce lundi.

Des dizaines d'agriculteurs indiens ont forcé des barrages de police à New Delhi lundi pour rejoindre des lutteuses manifestant contre le patron de la fédération de lutte et député du parti au pouvoir, accusé de harcèlement sexuel et d'intimidation. De nombreux lutteurs sont originaires de l'État voisin de l'Haryana, une région productrice de riz où beaucoup d'habitants vivent de l'agriculture.



Les agriculteurs se sont mobilisés à l'appel de l'une des organisations à l'origine des grandes manifestations contre le projet de réformes agraires qui ont duré plus d'un an pour s'achever fin 2021. Des centaines d'entre eux étaient présents lundi après-midi sur le site de la manifestation des lutteuses et leurs partisans, leur implication laissant présager que le mouvement pourrait s'inscrire dans la durée.



Les athlètes - dont des médaillés olympiques et des champions du Commonwealth - réclament l'arrestation du président de la Fédération indienne de lutte (WFI), Brij Bhushan Sharan Singh, également député du parti nationaliste hindou au pouvoir.

Deux plaintes contre Singh

La coalition Samyukta Kisan Morcha (SKM), qui réunit plus de quarante syndicats d'agriculteurs indiens, a publié ce week-end un communiqué condamnant la police de Delhi qui, selon eux, a privé ces athlètes de leurs "droits civiques fondamentaux". La SKM a également apporté son soutien aux appels à l'arrestation de Singh, ajoutant qu'elle organiserait des manifestations nationales cette semaine.



Le mois dernier, la police de Delhi a enregistré deux plaintes contre Singh, qui conteste les faits. Dans une vidéo publiée sur Facebook samedi soir, Singh a exhorté les agriculteurs à attendre la fin de l'enquête en cours, selon la chaîne de télévision NDTV. "Si ces enfants commettent une erreur, qu'ils le fassent, mais je demande, avec les mains jointes, aux personnes âgées de ne pas commettre une erreur", a déclaré M. Singh.



Parmi les protestataires figure Vinesh Phogat, l'une des lutteuses les plus médaillées de l'histoire de l'Inde, qui avait accusé en janvier des entraîneurs et le président de la WFI d'avoir harcelé sexuellement des athlètes lors de camps nationaux. Les lutteurs mobilisés, notamment Sakshi Malik, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2016, et Bajrang Punia, médaillé de bronze aux championnats du monde de 2019, ont reçu le soutien de certains des athlètes les plus célèbres de l'Inde.



Sania Mirza, grande joueuse de tennis à la retraite, a déclaré qu'il lui était difficile de voir la détresse de ses collègues sportives. Le lanceur de javelot Neeraj Chopra, médaillé d'or aux Jeux olympiques de 2021, a également appelé les autorités à mener une enquête rapide pour "s'assurer que justice soit faite".