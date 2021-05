Le sport face au coronavirus en direct: un sondage japonais réclame l'annulation des JO de Tokyo

Prévue à Istanbul le 29 mai prochain, la finale de Ligue des champions fait déjà l'objet de négociations pour une relocalisation à Wembley. La présence de deux clubs anglais en finale, Chelsea et Manchester City, et la crise sanitaire pourraient inciter l'UEFA à acepter la demande des autorités anglaises. En France, c'est plutôt la finale de Champions Cup entre La Rochelle et Toulouse mais prévue à Twickenham qui fait jaser.