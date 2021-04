Le sport face au coronavirus en direct: Les infos du mercredi 7 avril

Le match de Copa Libertadores entre Independiente del Valle et Grêmio, initialement prévu mercredi à Quito, a été suspendu mardi par le gouvernement équatorien après trois tests positifs au coronavirus dans l'équipe brésilienne, et sera disputé vendredi au Paraguay.



Ce match entre les clubs équatorien et brésilien "se jouera vendredi dans le stade Defensores del Chaco, à Asuncion", la capitale paraguayenne, a tweeté mardi la Confédération sud-américaine de football (Conmebol). La rencontre prévue à Quito mercredi avait peu avant été "suspendue" par les autorités locales, "car trois joueurs de l'équipe brésilienne ont été testés positifs" au Covid-19, comme l'avait écrit le ministre équatorien du Gouvernement (Intérieur), Gabriel Martinez, sur son compte Twitter.



Les joueurs du Grêmio restent confinés dans leur hôtel, et ceux qui ont été testés positifs "n'ont eu de contact avec personne dans le pays", a assuré M. Martinez. Il a expliqué que comme "le variant brésilien ne se trouve pas encore dans le pays", le gouvernement a décidé d'interdire la tenue de ce match et ainsi "éviter de mettre en péril la santé des joueurs" qui allaient y participer.



Le ministre a aussi prévenu que si l'équipe d'Independiente de Valle devait disputer la rencontre dans un autre pays, ses joueurs devraient "rester isolés" au moins dix jours à leur retour en Equateur. Après l'atterrissage de l'avion du club brésilien, des tests antigéniques ont été positifs pour deux de ses joueurs, puis un troisième, a précisé la vice-ministre équatorienne de la Santé, Maribel Cruz. L'entraîneur de la formation de Porto Alegre, Renato Gaucho, avait été diagnostiqué positif lundi, mais il était resté au Brésil.



L'Equateur, peuplé de 17,4 millions d'habitants, a enregistré 337.703 cas de Covid-19 et 17.004 décès (confirmés et probables). L'augmentation des infections a contraint le gouvernement équatorien à décréter un couvre-feu dans huit des 24 provinces du pays, qui représentent 70% de la population.

Avec AFP