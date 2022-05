Royaume-Uni: un ex-champion du monde de fléchettes en prison pour agression sexuelle

Ted Hankey, ancienne gloire anglaise des fléchettes, avec deux titres de champion du monde obtenus, a été condamné à deux ans de prison pour agression sexuelle sur mineure. Il avait nié en bloc, avant de finalement plaider coupable.

"The Count" a écopé de deux ans d'emprisonnement. Ted Hankey, double champion du monde anglais de fléchettes, a été condamné par la justice britannique pour une agression sexuelle sur une jeune fille mineure. Les faits pour lesquels il a été reconnu coupable par le tribunal de Chester remontent à septembre 2021, rapporte mercredi le Daily Mail.

"Il aurait nié jusqu'au bout si cela n'avait pas été filmé"

Ted Hankey, 54 ans, a longtemps nié. Il était accusé d'avoir plaqué au sol la victime et de l'avoir traitée, selon les dires du juge, comme un "objet" pour assouvir ses "désirs sexuels dégoûtants et déviants".

La jeune fille, âgée entre 16 et 18 ans, avait porté plainte six jours après l'agression. Interpellé le même jour, Hankey a fini par plaider coupable le 14 avril. "Il aurait nié jusqu'au bout si cela n'avait pas été filmé", a déclaré le juge, qui a fait diffuser la vidéo des faits dans la salle d'audience à huis clos. "Vous pensiez sincèrement que personne ne la croirait, jusqu'à ce qu'on vous montre les preuves accablantes", a ajouté le magistrat.

"Vous ne jouerez plus jamais aux fléchettes à la télévision"

En instance de divorce, le père de famille, dont les enfants ne veulent plus entendre parler, sera inscrit au registre des délinquants sexuels pour les dix prochaines années. "Votre apitoiement sur la perte de votre statut et de votre capacité à gagner de l'argent... Je suis sûr que vous ne jouerez plus jamais aux fléchettes à la télévision", a assené le juge.

La victime a déclaré à la Cour souffrir de syndrômes post-traumatiques. "Cela a eu un impact majeur sur ma santé mentale. Je suis très méfiante à l'égard des hommes, j'ai beaucoup de mal à avoir des contacts physiques avec les autres", a-t-elle dit, affirmant aussi souffrir de crises de panique et de palpitations cardiaques.

Sacré champion du monde de fléchettes en 2000 et 2009, Ted Hankey s'est excusé pour les faits commis, selon son avocat, qui avait plaidé une peine de prison avec sursis.