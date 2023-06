Un rapport décrit le cricket en Angleterre comme un sport d'élite raciste et sexiste

Racisme et sexisme sont "profondément enracinés" dans le cricket en Angleterre et au pays de Galles, critique un rapport indépendant publié mardi, qui décrit aussi ce sport comme "élitiste" et fermé aux classes populaires.



Un rapport indépendant publié mardi décrit le cricket comme "élitiste" et fermé aux classes populaires en Angleterre et au pays de Galles. Le document pointe également les aspects raciste et sexiste "profondément enracinés" dans ce sport.

Ce rapport sur le cricket, un sport très suivi au Royaume-Uni et dans les anciennes colonies britanniques, avait été annoncé en mars 2021, après les mouvements Black Lives Matter et Me Too. En deux ans, plus de 4.000 personnes ont été interrogées et les conclusions sont accablantes. "Racisme, discrimination sociale, élitisme et sexisme sont répandus et profondément enracinés" dans le cricket, a déclaré Cindy Butts, la présidente de la Commission indépendante chargée de ce rapport, l'ICEC (Independent Commission for Equity in Cricket). "La dure réalité, c'est que le cricket n'est pas un jeu pour tout le monde".

Les trois-quarts des personnes noires discriminées au cours des cinq dernières années

La moitié des personnes interrogées ont dit avoir elles-mêmes été discriminées dans les cinq dernières années. Parmi les Pakistanais et les Bangladais qui ont répondu, 87% disent avoir subi des discriminations (82% pour les Indiens et 75% parmi les personnes noires). "C'est simplement inacceptable" pour Cindy Butts.

Les femmes sont elles traitées comme des "citoyennes de seconde catégorie", des "subordonnées" à tous les niveaux du sport. "Si vous êtes dans une école publique, vous avez moins de chance d'avoir accès au cricket et de progresser dans le jeu que vos pairs des écoles privées", dit encore le rapport. "Pour ceux (des écoles publiques) qui ont réussi, nous avons été attristés d'apprendre qu'ils ont parfois été victimes d'une discrimination sociale".

Le rapport demande des excuses publiques de la part des instances dirigeantes du crickets anglais et gallois. Il recommande notamment une égalité de revenus pour les professionnels, hommes et femmes, d'ici à 2030. Le président du cricket anglais et gallois Richard Thompson, qui a présenté ses excuses "sans réserve", a promis que l'organisation "profiterait de ce moment" pour faire repartir le cricket sur de nouvelles bases.