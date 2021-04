Violences sexuelles dans le sport: un entraîneur de basket mis en examen pour viols en Alsace

Un entraîneur du club de basket situé dans le Bas-Rhin a été mis en examen et placé en détention provisoire ce vendredi pour viols et agressions sexuelles sur deux joueuses mineures.

A l’heure où le gouvernement a dressé un premier bilan de sa lutte contre les agressions sexuelles au sein des fédérations sportives en France, l’AFP et le journal les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA) font état d’une sanction judiciaire contre l’entraîneur d'une équipe de basket-ball dans le Bas-Rhin.

Coach de l’équipe de La Concorde Duttlenheim, le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi pour viols et agressions sexuelles sur deux joueuses mineures de plus de 15 ans. Selon une source proche de l’enquête contactée par l’AFP, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Strasbourg.

Une cellule psychologique mise en place

Entraîneur d’une équipe féminine de niveau régional dans la commune située à l’ouest de Strasbourg, le trentenaire a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par sa fonction.

Selon les DNA, le club a "immédiatement par principe de précaution mis à pied cet entraîneur" et prévoit de mettre en place une cellule psychologique. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuelles autres victimes.