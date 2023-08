Baseball: une violente bagarre éclate entre deux joueurs de MLB et provoque six exclusions

Le match de baseball entre les Guardians de Cleveland et les White Sox de Chicago a été marqué par une sévère bagarre entre José Ramirez et Tim Anderson. Les deux joueurs ont échangé des coups de poing sur le terrain, entraînant des échauffourées et une vague d’exclusions.

Des images dignes d’un match de hockey-sur-glace. Les spectateurs du Progressive Field ont assisté à une séquence particulièrement violente samedi soir en MLB. La rencontre de baseball entre les Guardians de Cleveland et les White Sox de Chicago (7-4) a totalement dégénéré dans l’Ohio. Lors de la sixième manche, José Ramirez, un joueur d’utilité des Guardians s’est retrouvé entre les jambes de Tim Anderson, un joueur d’arrêt-court des White Sox, au niveau de la deuxième base, après avoir effectué une glissade.

Au moment de se relever, le Dominicain Ramirez a échangé quelques mots avec l’Américain Anderson et le ton est rapidement monté. Au point de faire déraper la situation en quelques secondes. Debout face à son adversaire, Tim Anderson a enlevé son gant pour se mettre en garde comme un boxeur, avant d’envoyer de puissants coups de poings en direction de José Ramirez. Après avoir tenté de se protéger, ce dernier a contré son assaillant en plaçant une grosse droite qui l’a fait tomber au sol, visiblement étourdi.

"J’ai senti que j’étais capable de lui en placer une"

Les membres des deux teams sont alors intervenus dans une espèce de mêlée générale, déclenchant des échauffourées sur le terrain. Une fois le calme revenu, après un long moment de flottement, les arbitres ont décidé d’exclure six personnes, dont José Ramirez et Tim Anderson. Les deux pugilistes risquent une lourde sanction de la part de la MLB pour leur comportement.

Après ce dérapage particulièrement brutal, Ramirez a réagi dans la presse américaine. En s’en prenant à Anderson. "Ça fait un moment qu’il ne respecte pas le jeu. Je lui dis d’arrêter de le faire, a-t-il expliqué pour justifier l’altercation. Après m’avoir frappé très fort, plus que nécessaire, il a dit qu’il voulait se battre et j’ai dû me défendre. J’ai senti que j’étais capable de lui en placer une." Anderson, lui, n’a pas souhaité faire de commentaire.