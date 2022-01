NFL: l’énorme craquage d’Antonio Brown, sorti du terrain en plein match avec les Buccaneers

Antonio Brown, le receveur des Buccaneers de Tampa Bay, a surpris tout le monde en enlevant son maillot avant de quitter le terrain ce dimanche lors du match de son équipe chez les Jets de New York. Un coup de sang qui pourrait manquer la fin de sa carrière mouvementée en NFL.

Le craquage de trop. Antonio Brown a certainement précipité la fin de sa carrière en NFL. Le receveur des Buccaneers de Tampa Bay a complétement perdu son sang-froid, ce dimanche, lors de la victoire chez les Jets de New York (28-24).

Visiblement mécontent d’avoir été laissé sur la touche, le joueur de 33 ans a exprimé sa frustration à la fin du troisième quart temps, alors que son équipe était menée 24-10. Ses partenaires Mike Evans et O.J. Howard ont tenté de le calmer, en vain. Totalement hors de lui, Brown a enlevé son maillot et ses épaulettes pour les balancer par terre.

Il a ensuite jeté son débardeur et ses gants dans les tribunes du MetLife Stadium, situé dans le New Jersey. Avant de passer torse nu dans la "end-zone" en saluant le public, pour s’engouffrer dans le couloir du stade. Le tout alors que les deux équipes étaient sur la pelouse. La scène a rapidement fait la Une des médias américains. Son coach, Bruce Arians, a fait savoir qu’il ne rejouerait plus pour Tampa: "Ce n’est plus un Buc. C’est la fin de l’histoire".

Un joueur habitué aux scandales

Une histoire chaotique, à l’image de la carrière d’Antonio Brown, doué sur le pré mais souvent ingérable en dehors. Avant son pétage de plombs face aux Jets, il venait d’être suspendu trois matchs pour non-respect du protocole Covid-19 de la NFL, accusé de s’être procuré un faux certificat de vaccination. En 2020, l’ancien joueur des Patriots et des Steelers avait été écarté des terrains durant huit matchs après des accusations de viol, de dérapages sexuels et de cambriolage.

Le natif de Floride s’était également filmé sur Instagram en train d’insulter son ex-compagne Chelsie Kyriss (avec qui il a eu trois enfants), qu’il accusait d’avoir tenté de voler une Bentley garée dans son allée, en lui jetant un sac de bonbons en forme de pénis. Avant de demander à des policiers arrivés devant chez lui de la "claquer". Dans le passé, il a également menacé un journaliste de Sports Illustrated pour avoir écrit un article affirmant qu’il avait contracté de nombreuses dettes. Un CV peu reluisant que Bruce Arians avait décidé de laisser de côté en le recrutant chez les Buccaneers le 24 octobre 2020. Avec l’envie de lui donner une nouvelle chance, malgré les doutes entourant sa santé mentale. Après avoir remporté le Super Bowl en février dernier, Brown a finalement scellé la fin de son aventure ce week-end. De manière spectaculaire.