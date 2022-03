NFL: Tom Brady sort de sa retraite... un mois et demi après avoir raccroché

La superstar du football américain Tom Brady a révélé ce dimanche son retour en NFL, un mois et demi à peine après l'annonce de sa retraite à 44 ans, et jouera la saison prochaine avec les Tampa Bay Buccaneers.

Des hommages à la pelle, des bests of, des stats dans tous les sens... pour rien. Ou presque. Un mois et demi à peine après l'annonce de sa retraite, la superstar du football américain Tom Brady (44 ans) a révélé ce dimanche son retour en NFL, et jouera la saison prochaine avec les Tampa Bay Buccaneers.

"Ces deux derniers mois, j'ai réalisé que ma place est toujours sur le terrain et non dans les tribunes. Ce temps viendra. Mais ce n'est pas maintenant. Je reviens pour ma 23e saison à Tampa. Nous avons un travail à finir", a tweeté le meilleur quarterback de l'histoire, sept fois vainqueur du Super Bowl.

Une collection de records

Début février, Brady écrivait pourtant autre chose: "J'ai adoré ma carrière en NFL, et maintenant il est temps de concentrer mon temps et mon énergie à d'autres choses qui requièrent mon attention, lâchait-il alors. J'ai beaucoup réfléchi la semaine dernière et je me suis posé des questions difficiles. Et je suis si fier de ce que nous avons accompli. Mes coéquipiers, mes entraîneurs, mes camarades de compétition et mes fans méritent que je sois à 100 %. Il est préférable que je laisse le terrain de jeu à la prochaine génération d'athlètes dévoués et engagés."

Homme de tous les records, le quarterback - désigné cinq fois MVP du Super Bowl et trois fois de la saison régulière - possède notamment celui du nombre de touchdowns réussis (624), de yards parcourus à la passe (84.520) et de victoires en saisons régulières (243). En-dehors des terrains, il est également connu pour être depuis 2009 l'époux de la top model brésilienne Gisele Bündchen.