Le sport face au coronavirus en direct: la Californie assouplit ses critères pour la réouverture des stades

La Californie a annoncé vendredi qu'elle assouplissait ses critères sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 et que Disneyland et autres parcs de loisirs, ainsi que les stades à ciel ouvert, pourraient commencer à rouvrir à compter du 1er avril si certaines conditions étaient réunies. Dans le détail, les parcs d'attraction pourront rouvrir si le comté dans lequel ils se trouvent n'est plus classé en "zone pourpre", le niveau de risque le plus élevé selon des critères californiens. Les stades à ciel ouvert et autres structures de plein air pourront rouvrir leurs portes pour des compétitions sportives ou des concerts dès le 1er avril, quelle que soit leur localisation. Le nombre de visiteurs admis - là encore limités aux résidents de Californie - dépendra toutefois du niveau de risque lié au Covid-19: seuls 100 spectateurs autorisés en zone "pourpre", 20% en zone "rouge", 33% en zone "orange", etc.