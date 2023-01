Biathlon (Antholz): le relais féminin français s'impose malgré une grosse frayeur

Impériale sur les skis et derrière la carabine (2 pioches), l'équipe de France féminine de biathlon a remporté avec la manière le relais à Antholz, malgré une frayeur lors du dernier passage de relais.

Une simple étourderie aurait pu tout faire basculer. Alors que l'équipe de France féminine de biathlon était en tête du relais d'Antholz avec 12 secondes d'avance sur la Suède, Chloé Chevalier a fait passer quelques frissons au clan tricolore au moment de passer le témoin à Julia Simon, dernière relayeuse.

Longtemps sous le coup d'une enquête après une réclamation de la Norvège, les Bleues ont toutefois fait le travail sur la piste et derrière la carabine, en utilisant seulement deux pioches (une chacune pour Lou Jeanmonnot et Anaïs Chevalier-Bouchet). De quoi se rassurer après une poursuite catastrophique la veille (sept fautes notamment pour Julia Simon, quatre pour Chloé Chevalier, trois pour Lou Jeanmonnot et Anaïs Chevalier-Bouchet).

Cap sur Oberhof

"On s'est touchées, ça a été furtif car Julia est partie vite. On a eu un peu peur mais on était sûres de nous. Deux pioches, c'est notre record, c'est un très beau relais", a soufflé Chloé Chevalier à l'arrivée au micro de la chaîne L'Equipe. Portées par le sans-faute des deux dernières relayeuses, les Bleues ont profité des erreurs des autres nations pour creuser un écart conséquent, repoussant la Suède à 45 secondes et l'Allemagne à 1'16.

C'est la deuxième victoire pour le relais féminin (sur trois courses) cette saison après son succès à Hochfilzen. De bonne augure avant les championnats du monde, qui se dérouleront à Oberhof à partir du 8 février, où le quatuor tricolore espère remporter son premier titre et imiter les garçons, qui avaient triomphé à Antholz en 2020.