Biathlon (Hochfilzen): les Françaises 3es du relais

Les hommes, en réussite sur la poursuite, n'étaient pas les seuls à vouloir briller. Ce samedi, l'Equipe de france femmes participait aussi à la Coupe du monde de biathlon à Hochfilzen (Autriche). Les Bleues ont terminé troisièmes du relais.

L'équipe de France femmes, composée d'Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Chloé Chevalier et Justine Braisaz-Bouchet, a pris la 3e place ce samedi du relais (4x6 km) disputé à Hochfilzen (Autriche) et comptant pour la Coupe du monde de biathlon.



Victorieuses la semaine dernière à Ostersund (Suède), les Bleues ont basculé en tête de la course après le 2e tir d'Anaïs Chevalier-Bouchet mais elles ont été ensuite handicapées par les défaillances derrière la carabine de Chloé Chevalier (4 pioches) et de Justine Braisaz-Bouchet (6).

Les Suédoises en forme

La Suède (Linn Persson, Anna Magnusson, Elvira Oeberg, Hanna Oeberg) a survolé l'épreuve, malgré un tour de pénalité pour Hanna Oeberg, l'ultime relayeuse, en devançant de 29,1 secondes la Russie (Valeriia Vasnetcova, Svetlana Mironova, Uliana Nigmatullina, Kristina Reztsova). La France a franchi la ligne d'arrivée avec 59,2 secondes de retard.