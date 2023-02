Biathlon: Pourquoi Julia Simon ne défendra pas son titre sur le relais mixte simple

Après son titre en poursuite et sa déception lors de l'individuel ce mercredi, Julia Simon ne s'aligne pas sur le relais mixte simple jeudi.

Lou Jeanmonnot et Fabien Claude prendront le départ du relais mixte simple jeudi à 15h10 pour l'équipe de France. Une épreuve non olympique sur laquelle les Français sont tenants du titre. Il y a deux ans lors des derniers championnats du monde à Pokljuka, Julia Simon et Antonin Guigonnat avaient créé la surprise en décrochant la médaille d'or.

Depuis, Julia Simon a pris une autre dimension. Et la championne du monde de la poursuite dimanche avec son dossard jaune de leader du classement général de la coupe du monde ne défendra pas son titre. "C'est là où les coachs ont plus de recul que moi et où je leur dit merci, avoue Julia Simon après avoir récupéré son bouquet à la cérémonie des fleurs pour sa 5e place de l'individuel ce mercredi. Je ne suis pas déçue. Moi si je suis toute seule j'y vais tête baissée et j'ai envie de prendre part à toutes les courses, mais il faut avoir un peu plus de recul et de maturité. Eux ils pensent aussi à la suite de la saison. il y a des belles échéances qui arrivent sur la coupe du monde avec de belles choses à aller chercher. On en a discuté et ça tient complètement leurs arguments. Car une indiv' (la course de ce mercredi) c'est long, ça prend de l'énergie, c'est épuisant surtout avec ces conditions météo avec la chaleur. Et le relais mixte simple c'est demain (jeudi). Ça me permet de me poser, de faire mes séances de récup pour être prête sur le relais féminin et la mass start."

Bouthiaux: "On se remerciera peut-être tous fin mars d'avoir pris cette décision là."

Julia Simon aura donc deux jours sans compétition jeudi et vendredi avant de s'aligner samedi avec ses camarades du relais et dimanche sur la mass-start, dernière épreuve de ces championnats du monde. "Il y a quand même un enchainement qui est lourd ici, souligne Stéphane Bouthiaux le patron du biathlon français. Et même si elle est en pleine forme, elle va lutter pour le classement général de la coupe du monde dès la prochaine étape dans 10 jours. Elle aura besoin de toute son énergie pour aller chercher ce globe face à Elvira Oeberg, voir à d'autres parce que rien n'est fait encore. On se remerciera peut-être tous fin mars d'avoir pris cette décision là."

Lou Jeanmonnot, 6e de la poursuite dimanche et 7e ce mercredi sera donc associée à Fabien Claude plus en retrait et frustré depuis le début de la compétition (16e du sprint, 21e de la poursuite et 37e de l'individuel). Une composition arrêtée depuis la dernière étape de coupe du monde à Antholz il y a trois semaines. "On a pris l'habitude, sur demande des athlètes, de les prévenir en amont sur quels formats ils allaient être allignés, pour qu'ils puissent s'y préparer psychologiquement, détaille Bouthiaux. Lou on connait ses qualités sur le tir, on sait que sur ce format là avec cette piste qui ne creusera trop pas d'écart tout va se jouer derrière la carabine. Et puis Fabien il a déjà montré que sur ces formats là il était capable de tirer très vite et très bien. Depuis le début de saison Fabien est le 3e homme derrière Quentin (Fillon-Maillet) et Emilien (Jacquelin), et on avait décidé de les mettre sur le relais mixte (médaillé de bronze le premier jour de la compétition). Et donc d'offrir le single mixte à Fabien ce qui nous semblait tout à fait légitime."