Biathlon (Ruhpolding): le quatre à la suite pour Fillon Maillet, vainqueur de la poursuite

Parti en premier, Quentin Fillon Maillet s'est imposé ce dimanche lors de la poursuite de Ruhpolding devant Loginov et Smolski. Le Français conforte son avance au classement général.

Fillon Maillet est inarrêtable. Vainqueur du sprint vendredi à Ruhpolding, le Français a confirmé ce dimanche sur la poursuite. Solide sur les skis et sur la carabine (18/20), le eader du classement général a remporté sa quatrième poursuite consécutive devant Alexander Loginov (19/20) et Anton Smolski (18/20). Avec 60 points supplémentaires, "QFM" accentue son avance dans la course au dossart jaune. Belle remontée pour Emilien Jacquelin, parti 53e, qui arrache un top 20 (18/20) et limite la casse en vue du classement général.

Plus d'infos à venir...