EN DIRECT - Championnats du monde de biathlon: suivez le sprint femmes en live

Après le bronze en relais mixte, les Françaises du biathlon vont-elle décrocher l'or en sprint? La principale chance de médaille s'appelle Julia Simon. Dossard jaune cette saison, elle avait aussi dominé toutes ses concurrentes lors de son passage sur le relais mixte. Mais attention, la concurrence peut venir de partout, et la météo pourrait jouer un rôle: si il faisait grand soleil lors du relais mixte, les conditions ne sont pas les mêmes et il pourrait pleuvoir/neiger lors de la course, avec évidemment le vent à surveiller.

Départ de la première concurrente à 14h30 pour un parcours de 7.5 km. Julia Simon partira en 11e position à 14h35'30. Lou Jeanmonnot deux minyutes plus tard. Anaïs Chevalier-Bouchet à 14h41, Chloë Chevalier à 14h57 et la dernière française Sophie Chauveau à 15h08.