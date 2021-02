Mondiaux de biathlon en direct: Anaïs Chevalier-Bouchet prend l'argent, Eckohff titrée sur le sprint

La Française de 28 ans va s'emparer de sa cinquième médaille lors des Mondiaux de biathlon, la deuxième lors d'une épreuve individuelle. En bronze en 2017 , déjà sur le sprint, Anaïs Chevalier-Bouchet a fait encore mieux ce samedi.

"J’étais vraiment trop bien sur les skis. Après le relais mixte je sentais que je n’’avais pas encore digéré mais vendredi je me suis dit que je tenais quelque chose, a expliqué la médaillée d'argent au micro de Eurosport. Là sur la piste c’était facile, c’était plaisant car cela allait bien. Il m’en manque une debout c’est dommage mais je suis quand même très satisfaite. Je voulais me reprendre après avoir foiré une course d’équipe. Je suis passé à autre chose, et aujourd’hui c’était bien. Cette poste me convient bien car il y a des bosses et des changements de rythme. Cette année cela me correspond. C’est cool de commencer comme ça."