Mondiaux de biathlon: Desthieux en argent et Jacquelin en bronze sur le sprint

Les Français Simon Desthieux et Emilien Jacquelin ont respectivement décroché l'argent et le bronze ce vendredi, lors du sprint 10km hommes des Mondiaux de biathlon à Pokljuka (Slovénie). Etonnamment, l'or n'est pas revenu à un Norvégien, mais au Suédois Ponsiluoma.

La première course individuelle des Mondiaux 2021 de biathlon a offert de sacrées surprises, ce vendredi. Des surprises, et des sourires au clan français, puisque Simon Desthieux et Emilien Jacquelin ont décroché l'argent et le bronze sur le sprint 10km hommes à Pokljuka (Slovénie). Une course remportée non pas par l'ogre norvégien Johannes Boe (5e), ni son compatriote Johannes Dale (4e), mais par le Suédois Martin Ponsiluoma.

Emilien Jacquelin, auteur d'une faute sur son premier tir, a longtemps pensé terminer sur la deuxième marche du podium. Jusqu'au festival Simon Desthieux. Assez loin des premiers rôles cette saison en Coupe du monde (19e du général), et jamais médaillé lors des Mondiaux sur une épreuve individuelle jusque-là, "Carlito" a su sortir un sans-faute au tir et un temps de ski très correct (12e) pour signer à 29 ans l'une de ses plus belles performances.

"Ça fait tellement longtemps que je cours après ça"

"Je suis ému, a-t-il confié à La chaîne l'Equipe à l'arrivée. C’est beaucoup de joie d’arriver à ce que ça marche aujourd’hui. Ça fait tellement longtemps que je cours après ça, que ça me fait bizarre. C’est juste magnifique. (...) On met tellement d’investissement dans ce sport que souvent il y a de la frustration. Mais quand ça réussit, c’est génial. Ce matin je me suis réveillé et je me suis dit 'c’est une magnifique journée'. Je me sentais zen, apaisé, et tout s’est déroulé nickel, au ski comme au tir."

Deuxième du sprint en 2020, Quentin Fillon Maillet a lui pris une honorable 6e place. Antonin Guigonnat a terminé 14e, et Fabien Claude 41e. De bon augure pour la poursuite.

Le classement du sprint hommes:

1. Ponsiluoma (SUE)

2. Destieux (FRA) +11.2

3. Jacquelin (FRA) +12.9

4. Dale (NOR) +22.4

5. J.Boe (NOR) +22.5

6. Fillon Maillet (FRA) +23.9

7. Laegreid (NOR) +25.7

8. Samuelsson (SUE) +26.7

9. T.Boe (NOR) +28.2

10. Latypov (RUS) +33.3