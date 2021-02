Mondiaux de biathlon: la mass-start femmes en direct

Dernière course féminine de ces Mondiaux de Pokljuka avec une mass-start féminine qui promet du grand spectacle. 4 Françaises sont engagées et seront dans la course à la médaille: Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet et Anaïs Bescond.

Les Françaises hors du coup Les 4 Françaises sont passées complètement à côté de leur premier tir! Bescond (1 faute), Chevalier-Bouchet (2 fautes), Braisaz-Bouchet (2 fautes) et Simon (3 fautes) ressortent très loin, entre la 24e et la 28e place...



Un duo Gasparin-Roiseland en tête La Suisssesse et la Norvégienne ressortent avec quelques mètres d'avance sur un gros groupe composé notamment de Davidova et Vitozzi.



Place au premier tir Les biathlètes arrivent pour le premier tir couché!



Les favorites sont là Eckhoff fait le tempo devant, tous les grands noms sont dans ses skis, notamment les Françaises. Davidova, pointée à 11 secondes, a perdu du temps après son accrochage.



Wierer en tête L'Italienne passe le premier intermédiaire en tête, juste devant Chevalier-Bouchet. Dossard 2, Davidova s'est accrochée en queue de peloton.



C'est parti pour cette course des reines ! Les 30 biathlètes viennent de prendre le départ de la mass start pour cette dernière course féminine des Mondiaux!



Eckhoff en lice pour un cinquième titre Sacrée sur le sprint, la poursuite, le relais féminin et le relais mixte, Tiril Eckhoff est en course pour réalliser un incroyable quintuplé. Leader du général avec 26 points d'avance sur Hanna Oeberg, la Norvégienne va également tenter de faire un grand pas vers le gros globe.



Chevalier-Bouchet pour un troisième podium, Simon pour le globe En argent sur le sprint et en bronze sur la poursuite, Anaïs Chevalier-Bouchet va tenter de terminer en beauté ses Mondiaux. Quant à elle, Julia Simon s'élancera avec le dossard rouge de leader sur la mass-start (156 pts) pour se rapprocher du petit globe.



4 Françaises au départ, Bescond sauvée sur le gong Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet prendront le départ de la course des reines mais également Anaïs Bescond, initialement première non-qualifiée pour la course. Elle profite du forfait de dernière minute de Denise Hermann (malade) pour finalement prendre le départ avec le dossard 30.



Bonjour à tous Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct l'avant-dernière course de ces Championnats du monde de biathlon à Pokljuka, la mass-start féminine. Début de la course à 12h30.