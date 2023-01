Patinage: le Français Adam Siao Him Fa sacré champion d'Europe

A 21 ans, le Français Adam Siao Him Fa s'est adjugé le titre de champion d'Europe vendredi à Espoo (Finlande).

Adam Siao Him Fa sur le toit de l'Europe. Le Français de 21 ans a été sacré champion d'Europe de patinage artistique pour la première fois de sa carrière, vendredi à Espoo (Finlande). L'autre patineur français engagé, Kevin Aymoz, termine au pied du podium. La France attendait un titre continental dans la catégorie masculine depuis 2011 et l'or de Florent Amodio. La différence s'est faite lors du programme court, où il a terminé premier avec 96,53 points, dix unités d'avance sur son dauphin Matteo Rizzo. Siao Him Fa a conservé la tête malgré l'excellent programme libre de Rizzo, grâce à son score de 85.75.

Déjà un beau palmarès

Le Français a changé d'entourage cet été. Il est passé de Courbevoie à Nice pour l'entraînement. Il collabore maintenant avec Cédric Tour et Rodolphe Maréchal. Quatorzième aux JO de Pékin 2022, il a explosé cette année en gagnant le Grand Prix de France à Angers en novembre et le championnat de France. Il faut mentionner que les Russes, favoris lors de l'immense majorité des compétitions, ne peuvent pas participer à l'événement.