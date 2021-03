Lenzerheide (slalom): Noël en lice pour le podium, la seconde manche en direct

Pour les autres Français, le podium reste aussi possible sur la piste suisse. Vainqueur du gros globe ce samedi, Alexis Pinturault est neuvième à plus d'une seconde et Victor Muffaet-Jeandet est juste derrière lui.

Premier à s'élancer, lors de la seconde manche, Jean-Baptiste Grange voudra terminer sa magnifique carrière sur une dernière course réussie.