Ski alpin: à Alta Badia, Pinturault court toujours après sa première victoire de l'hiver

Engagé sur deux géants en deux jours à Alta Badia, Alexis Pinturault aura à cœur de se remettre à l'endroit dimanche et lundi après son échec en slalom à Val d'Isère la semaine dernière. Sixième du classement général de la Coupe du monde, il tentera également de remporter sa première victoire de la saison.

C'est tout le paradoxe italien d'Alexis Pinturault. Lui le meilleur géantiste en activité aura dû attendre sa dixième saison en Coupe du monde pour enfin s'imposer l'an passé sur la Gran Risa d'Alta Badia, parmi les pistes les plus exigeantes et les plus réputées du circuit en slalom géant. Autant dire qu'il revient cette année avec la même envie d'y briller. Et pourquoi pas de s'y imposer deux fois en deux jours lors de deux géants consécutifs.

"C’est un peu comme à Val-d’Isère, là on rentre dans les classiques, dans ces courses qui font partie de l’histoire de notre sport, qui sont belles à regarder et aussi belles à vivre, témoigne le champion français. La Gran Risa fait partie de cette histoire. C'est un géant relativement long et soutenu, donc assez difficile. Un géant pour les battants."

Gratter des points sur Marco Odermatt

Après son élimination dès la première manche du slalom à Val d'Isère "dûe à un mauvais choix de matériel", Alexis Pinturault a pris deux jours de repos en début de semaine histoire de retrouver ses esprits après un début de saison assez dense. "Je pense que c’était important pour moi de couper quelques jours après cet enchaînement assez dense entre les États-Unis, le Canada et puis le retour en France, explique le tenant du titre de la Coupe du monde. Derrière j'ai fait quelques séances de ski mais aussi de la musculation, c'est important pour moi pour arriver prêt à Alta Badia."

D'autant qu'Alexis Pinturault aura un statut de favori à défendre en Italie. Et la nécessité de reprendre quelques points au classement général au leader actuel, le Suisse Marco Odermatt qui caracole en tête avec 453 points, soit 248 d'avance sur le Français. Mais si l'écart d'un point de vue comptable peut paraître abyssal (une victoire en Coupe du monde de ski rapporte 100 points), il n'inquiète pas plus que celà Alexis Pinturault. "L’hiver est toujours long témoigne Pintu. Marco a très bien commencé et je m’attends à ce qu’il continue à performer. Après il s'est loupé sur le Super-G de Val Gardena vendredi (24ème), ça montre que rien n'est fait."