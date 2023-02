Ski alpin (Mondiaux): "J'ai pu vraiment en profiter", Pinturault aux anges après son titre sur le combiné

Après avoir remporté ce mardi le combiné aux Mondiaux de ski alpin à Courchevel, où il a en partie grandi, Alexis Pinturault a confié s'être "vraiment amusé" durant l'épreuve.

Chez lui, à Courchevel, Alexis Pinturault (31 ans) a décroché sa sixième médaille individuelle planétaire en remportant le combiné des Mondiaux de ski alpin. Il n'avait plus gagné une course depuis le géant de Lenzerheide en mars 2021. En difficulté depuis deux ans, le chef de file tricolore a déjoué les pronostics en réussissant le meilleur temps de la première manche, avant de résister à l'Autrichien Marco Schwarz dans la seconde.

"C'était une course magnifique, a confié Alexis Pinturault au micro de RMC Sport après son sacre. J'ai pu vraiment en profiter, du début à la fin, malgré les enjeux et le fait que ce soit en France. Je me suis vraiment amusé sur ces deux manches. Il y avait de la pression, bien sûr, mais j'ai vraiment pu être épanoui. Profiter de chaque instant, c'est ce que je voulais sur ces Mondiaux. Je sais que c'est une chance inouïe de courir en France, encore plus de pouvoir le faire dans mon village. (...) C'était un grand moment. Il sera gravé en moi à jamais, pour toute la vie".

"J'avais du mal à retrouver une certaine motivation"

Jeudi 9 février, Alexis Pinturault sera aligné pour le Super-G, sa deuxième course. "On va prendre étape par étape, comme ça vient. (...) J'ai vraiment envie de savourer, ça fait un petit moment que je n'avais pas été sur le podium. On ne fera pas forcément d'excès, mais on va profiter. Puis on mettra les choses dans le droit chemin avant le Super-G dans deux jours".

La victoire est d'autant plus belle qu'elle intervient dans une saison difficile, lors de laquelle il n'est monté qu'à une reprise sur un podium de Coupe du monde. "Il y a eu des moments difficiles, admet-il. L'année dernière était très compliquée pour d'autres raisons. J'avais du mal à retrouver une certaine motivation. Cette année, c'est tout autre. Je n'arrivais jamais à tout imbriquer ensemble. Difficile d'arriver complètement serein et en pleine confiance sur cette quinzaine. Malgré tout, j'ai réussi à le faire. C'est une belle réussite à la clé".